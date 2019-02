Murió Bruno Ganz, el ángel de Berlín

El actor suizo Bruno Ganz, fallecido ayer de cáncer a los 77 años en su Zúrich natal, fue uno de los grandes intérpretes del cine europeo en el último medio siglo, encarnando papeles inmortales como el de ángel Damiel en Wings of Desire o el iracundo Adolf Hitler de Downfall.

Considerado para muchos el mejor actor en lengua alemana de las décadas recientes, Ganz trabajó para todos los grandes del cine en ese idioma, desde Wim Wenders a Werner Herzog, pero también estuvo a las órdenes del francés Eric Rohmer, el danés Lars Von Trier o los estadounidenses Francis Ford Coppola y Ridley Scott.

Nacido el 22 de marzo de 1941 en Zúrich, hijo de un mecánico suizo y de madre italiana, Ganz supo que quería ser actor desde la adolescencia y tras finalizar el instituto se matriculó en la Escuela Superior de las Artes de su ciudad. Su debut en el cine llegó en 1960, cuando con 19 años participó en la película suiza The Man in the Black Derby, donde ya empezó a llamar la atención por la intensidad con la que asumía sus papeles.

Pese a ese prematuro inicio en el cine, durante década y media hizo, sobre todo, papeles teatrales, primero en el elenco del Teatro Goethe y más tarde en el grupo dramático Berliner Schaubühne. A mediados de los setenta llegaron nuevamente papeles importantes en el celuloide, el primero en Summer Guests, de Peter Stein, y tres años más tarde en Nosferatu, the Vampyre, de Werner Herzog.

Ya en esa década empezaría a trabajar también en filmes alejados de la órbita cultural germana, como la francesa Lumiere, y comenzaría a darse a conocer en Hollywood como actor de reparto en The Boys from Brazil, cinta protagonizada por Gregory Peck y Laurence Olivier. También en esos años se iniciaría su relación profesional con Wim Wenders, que le dio algunos de sus mejores roles, primero en El amigo americano (1977) junto a Dennis Hopper, y después en Wings of Desire (1987). También tuvo una incursión en el cine español, participando en la coproducción hispanosuiza El río de oro de 1986, dirigida por Jaime Chávarri y en la que compartió elenco junto a Ángela Molina y un jovencísimo Juan Diego Botto que hoy tuvo emocionadas palabras de recuerdo para Ganz.

“Me regaló su sombrero y me dijo: Te queda mucho cine. Que la tierra te sea leve, Maestro”, señaló el actor en Twitter.

Para muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, el papel más conocido de Ganz fue el de Adolf Hitler en Downfall, controvertida película alemana de 2004 en la que se muestran las últimas semanas del “Führer” antes de su suicido.

Ganz encarnó un Hitler con unas cualidades humanas poco estudiadas en el cine, cabalgando entre la desesperación por la inminente derrota, la fragilidad o la furia por pensar que todo su entorno le había fallado y debía morir con él.

Incluso para los no cinéfilos, una de las escenas de esa película en la que grita iracundo al ver que la guerra está perdida, mientras sus subalternos le observan con pavor, se ha convertido quizá en la más parodiada de internet, con los famosos videos de “Hitler se entera” que pueblan YouTube.

Ganz, conocido por poner tal pasión en sus papeles que incluso se llegó a hacer daño al interpretar algunos, contaba de aquella experiencia que se vio obligado a usar una gran fuerza de voluntad para encarnar al líder nazi y “construir una pared en su cabeza” para separar al personaje de sí mismo.

“No quería pasar las tardes en el hotel con el señor Hitler a mi lado”, declaraba Ganz en el pasaje de una entrevista.

La muerte del actor, uno de los artistas más conocidos de Suiza, ha producido un gran impacto en el país centroeuropeo. “No hacía un personaje: se encarnaba en él”, señaló el consejero federal y expresidente suizo Alain Berset.

Perseguido por un mal

Ganz, que padeció problemas de alcoholismo hasta que logró dejar la bebida a los 60 años, padecía un cáncer intestinal diagnosticado en el verano de 2018 que le había obligado a apartarse de los escenarios cuando se disponía a ejercer como narrador en la ópera de Mozart La flauta mágica en el Festival de Salzburgo (Austria).

“Murió en las primeras horas de ayer, rodeado de su familia. Hasta el final, Bruno trabajó en sus proyectos con placer e intensidad”, señaló su agente al anunciar la noticia de su fallecimiento.

Ganz era portador del Anillo de Iffland, que tradicionalmente lleva el que haya sido considerado mejor actor en lengua alemana del momento, un wagneriano objeto que a su muerte debe heredar otro intérprete, por lo que ahora deberá buscarse un sucesor.❖