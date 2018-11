The Beatles: concierto tributo por los 50 años del White Album

Titulado simplemente 'The Beatles', pero universalmente conocido como 'White Album', este legendario álbum doble está cumpliendo 50 años y es motivo de celebración para los incontables seguidores de los Fab Four.

Por eso, este viernes 23 de noviembre la Old School Band reaparece en el Sargento Pimienta de Barranco presentando en concierto y por completo este ecléctico y magistral disco.

'Back in the U.S.S.R.', 'Dear Prudence', 'Ob-la-di Ob-la-da', 'While My Guitar Gently Weeps', 'Blackbird', 'Birthday', 'Yer Blues', 'Revolution', etc. son algunas de las canciones que estarán presentes en este extenso y espectacular concierto, imperdible para todo amante de la música de los 4 de Liverpool.

DATOS

Lugar: Sargento Pimienta (Av. Bolognesi 757, Barranco).

Fecha: Viernes 23 de noviembre, 11 p.m.

Entrada: S/ 20 en puerta.