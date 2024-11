Jin, de BTS, en programa de Jimmy Fallon EN VIVO: dónde y a qué hora ver la presentación de Kim Seokjin

Tras finalizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, Jin, miembro del supergrupo de K-Pop BTS, retoma su carrera musical con fuerza. Su debut como solista llega al reconocido programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde interpretará las canciones de su primer álbum, 'Happy'. Este proyecto, lanzado el pasado 15 de noviembre, refleja la esencia musical del artista y busca transmitir optimismo y energía positiva.

El teaser del programa mostró a Jimmy Fallon recibiendo un misterioso disquete que contenía una muestra del tema 'Running Wild' y una imagen conceptual del álbum. Esto aumentó la emoción entre los seguidores de Jin, quienes esperan con ansias esta histórica presentación.

¿A qué hora ver a Jin en el show de Jimmy Fallon?

La participación de Jin en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' está programada para el miércoles 20 de noviembre a las 10:35 p. m. (hora del Centro de Estados Unidos). A continuación, estos son los horarios para ver el programa de Jimmy Fallon en Perú y otros países:

Jin en el show de Jimmy Fallon en México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador : 10.35 p. m. del miércoles 20 de noviembre

: 10.35 p. m. del miércoles 20 de noviembre Jin en el show de Jimmy Fallon en Perú, Colombia y Ecuador : 11.35 p. m. del miércoles 20 de noviembre

: 11.35 p. m. del miércoles 20 de noviembre Jin en el show de Jimmy Fallon en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 12.35 p. m. del jueves 21 de noviembre

: 12.35 p. m. del jueves 21 de noviembre Jin en el show de Jimmy Fallon en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 1.35 a. m. del jueves 21 de noviembre

: 1.35 a. m. del jueves 21 de noviembre Jin en el show de Jimmy Fallon en España: 5.35 a. m. del jueves 21 de noviembre

¿Dónde ver a Jin en el show de Jimmy Fallon?

Para quienes no residen en Estados Unidos, es importante saber que 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' se transmite exclusivamente por NBC y no cuenta con una emisión oficial en simultáneo para otros países. Sin embargo, existe la opción de ver los segmentos destacados en el canal oficial de YouTube del programa, donde se suben videos después de la transmisión en vivo.

Otra alternativa para seguir la presentación es a través de redes sociales. Algunos fanáticos del grupo suelen compartir transmisiones en vivo en plataformas como X (anteriormente Twitter) para quienes no tienen acceso al canal estadounidense.

Los seguidores que deseen ver el programa en tiempo real necesitarán una suscripción a NBC o acceder mediante servicios de cable internacionales que incluyan esta señal. Aunque no existe una plataforma oficial para ver la transmisión fuera de Estados Unidos, los clips oficiales estarán disponibles pocas horas después del show.