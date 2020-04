TXT: Yeonjun encandila a fans con cover de “Song cry”, tema de August Alsina

Yeonjun de TXT sorprendió a su fans al subir un cover de “Song cry”, canción del artista estadounidense August Alsina.

El 17 de abril (KST), la joven estrella del K-pop publicó en el Twitter de su grupo un post en el que invitaba a su fandom a disfrutar de su propia versión de la canción, el cual tituló “Yeonjun’s Song Cry”.

TXT Yeonjun song cry

“Esta es una de las canciones que me gustaba mucho cuando me convertí en aprendiz así que quería intentar cantarla, y ahora estoy tocando esta canción para MOA por primera vez", se podía leer en su tweet.

En este también dejó expectativas sobre próximos trabajos suyos: "Estoy muy feliz, y con esta canción como inicio, les mostraré más lados de mi en el futuro. Por favor disfrútenla”.

Su mensaje estuvo acompañado de una publicación anterior con el enlace que llevaba hasta su versión de “Song cry”, subida en la cuenta oficial que TXT tiene en la plataforma SoundCloud.

Yeonjun TXT song cry

Para acceder a esta no es necesario registrarse, por lo que MOA puede disfrutar gratuitamente el tema del rapero Yeonjun y de las demás canciones cubiertas por TXT haciendo click aquí.

Yeonjun TXT

“Yeonjun’s song cry” también ha sido subida a la plataforma YouTube, pero a través de usuarios de admiradores.

TXT dance practice

En novedades relacionadas, el 12 de abril (KST) TXT compartió un video de su práctica para la coreografía de "Can’t we just leave the monster alive?”.

El tema pertenece a The dream chapter: MAGIC, primer álbum de estudio del joven grupo de la Big Hit Entertainment, agencia que representa a los gigantes del K-pop BTS.