Óscar 2025: 'Flow', la película indie nominada a dos premios

Un gato sobrevive a una inundación catastrófica. No hay humanos, solo quedan las casas y vestigios de algunas propiedades. El protagonista se sube a un velero y conoce a otros animales desplazados, sobrevivientes como él. De eso trata Flow, una emotiva película hecha con uno de los presupuestos más bajos de la temporada y que ganó el Globo de Oro a mejor película animada.

“Siempre me ha gustado estar en la naturaleza. No tenía animales cuando era niño, pero luego, cuando era adolescente tuve gatos y luego perros. Todas esas cosas me inspiraron”, ha contado el director Gints Zilbalodis, al mismo tiempo en que descarta una posible secuela. “No quiero que me encasillen como el ‘chico gato’”, le respondió a Variety en enero.

Flow fue producida con 4 millones de dólares, por eso postuló a los premios al cine independiente y logró el Spirit Awards a mejor película internacional. Zilbalodis escribió, dirigió y produjo la película. “Suena empalagoso, pero el director evita en gran medida el tipo de extravagancia y sentimentalismo que podría plagar, por ejemplo, a una película de Disney con la misma premisa. Los animales actúan como animales reales, no como dibujos animados o humanos”, declaró The New York Times en una de las críticas a favor que ha recibido el cineasta letón.

El estreno en Estados Unidos sorprendió a la prensa porque el filme compitió con las superproducciones de Disney, Pixar y Netflix. “Lo importante para nosotros era explicar y definir la relación entre los personajes en este viaje de superación de obstáculos. Para mí, el enfoque principal era contar la historia desde el punto de vista del gato, y el gato no sabe a dónde fueron los humanos, de dónde viene el diluvio o quién construyó todos estos lugares”, señaló el director a Variety.

Gints Zilbalodis empezó a escribir este filme después de la promoción de Away (2019), su ópera prima. Influenciado por su padre, el cineasta tiene como referencia el cine clásico. “Me mostró muchas películas de Hitchcock y Kubrick, que me resultaban fascinantes. Y desde entonces he visto principalmente películas de acción real, pero también mucha animación. Hay tantos directores a los que admiro. Por supuesto, en animación está (Hayao) Miyazaki”.

3D y un software gratuito

El cineasta quería hacer de Flow, una experiencia visual casi onírica y “una fábula”. Para su producción, recurrió a un software gratuito, Blender, utilizado por animadores independientes o aficionados. “Siento que la animación puede llegar más profundamente al subconsciente que la acción real”, destacó el cineasta. “La animación no se ve tan afectada por barreras culturales o idiomáticas como la acción en vivo. Puede ser mucho más universal y primaria. Pero, al mismo tiempo, no creo que deba verse como algo diferente. Es solo otra técnica de narración.

Este domingo, Flow (Letonia) compite con Aún estoy aquí (Brasil), La chica de la aguja (Dinamarca), Emilia Pérez (Francia), La semilla del fruto sagrado (Alemania) en la categoría de mejor película internacional. También podría ganar el Óscar como mejor película animada si supera a Intensamente 2 y Robot Salvaje.