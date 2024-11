La dinastía Kardashian en miniserie de tres episodios con material inédito

House of Kardashian desde el 15 de noviembre en Universal+. Vida, oficios y polémica alrededor de la famosa familia. Foto: difusión

Uno de los clanes más populares en el mundo entero regresa a la pantalla chica en estreno absoluto en Latinoamérica. Se trata de House of Kardashian, la nueva producción documental de tres episodios que estará disponible desde el 15 de noviembre en Universal+.

Una producción con el detrás de escena del salto meteórico a la fama de la hija de Kris Jenner y Robert Kardashian visto desde los ojos de amigos cercanos de la familia como Joe Francis (polémico creador de Girls Gone Wild) y de la mismísima Caitlyn Jenner son solo algunos de los atractivos de esta producción dirigida por Katie Hindley.

La trama refleja el interés de la realizadora por registrar el camino a la fama de la matriarca, Kris Jenner, y el de sus seis hijos, Kourtney, Kim, Khloé, Rob (fruto de su matrimonio con Robert Kardasahian), y de Kendall y Kylie (quienes nacieron de su vínculo con Caitlyn Jenner).

De acuerdo a las palabras de una de las figuras entrevistadas, House of Kardashian es el retrato “de cómo la familia redefinió el sueño americano”. “A quienes aseguran que la familia Kardashian no los impactó, debo decirles que sí; desde cómo se sacan una selfie, cómo se maquillan, hasta lo que sea que hagan, en todo ello hay una influencia”, aseguró la realizadora Katie Hindley, quien pasó más de un año “obsesionada con el clan Kardashian y trabajando en un documental explosivo sobre personas muy inteligentes que siempre saben lo que hay que hacer”.

¿Qué mostrará la miniserie?

'House of Kardashian' mostrará la vida personal de los hermanos - especialmente de las mujeres - y sus diversos emprendimientos profesionales son mostrados con un gran material de archivo inédito y analizados por figuras que brindaron testimonio, bajo la mirada única de Caitlyn Jenner, mientras Joe Francis brinda su versión de cómo el video íntimo de Kim se hizo público, entre otras candentes revelaciones.

El espectadora además conocerá el ascenso al estrellato de Kim Kardashian. De acuerdo al testimonio de Caitlyn Jenner, la empresaria e influencer “calculó su fama desde el comienzo”. Además, brinda datos atractivos sobre cómo la empresa familiar detrás del éxito 'Keeping Up With the Kardashians' y de las carreras de todos los integrantes de la familia funcionó gracias al buen ojo de todos para los negocios

El documental no elude las polémicas que atravesaron las hermanas, especialmente Kourtney, Kim y Khlóe, quienes se instalaron en la cultura popular a fuerza de sus diversos trabajos, sin embargo, también por escándalos presuntamente “planeados” según se cuenta en 'House of Kardashian' y cuyos pormenores son relatados en inéditos testimonios.

El clan Kardashian en su día a día. Foto: Universal+

Finalmente, se habla en bastante detalle la verdadera historia detrás de Kris Jenner. Uno de los entrevistados revela sus orígenes y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones. “Ella siempre quiso ser mucho más que una ama de casa”, cuentan respecto a la vena empresarial que la productora y socialite siempre supo cómo explotar desde que, en 2007, concibió el popular reality que marcó un antes y un después en esa dinastía que siempre está en boca de todos