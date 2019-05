Los Simpson: Revelan curioso Funko Pop de Homero Simpson [VIDEO]

La nostalgia ataca de nuevo. Los Simpson han vuelto a tomar a los fans por sorpresa al revelar su último Funko Pop basado en la imagen de Homero Simpson, protagonista de la serie de culto más popular de la televisión animada.

El exclusivo 'Muumuu Homer' tiene como referencia la versión obesa del padre de familia que gran parte del público espectador vio en 'Homero Tamaño Familiar', capítulo 7 de la séptima temporada de Los Simpson.

No tuvieron que pasar muchas horas para que los seguidores de la serie ordenen la nueva figura Funko Pop por $ 12.50 hasta agotar las existencias. Muchos tuvieron que solicitar el Funko desde la página web de eBay, pero pagando una comisión extra.

"¡Puede que Homero no tenga muchas ambiciones, pero trabajar desde casa en un muumuu es definitivamente uno de ellos! ¡Agrega esta figura del episodio" The King-Sized Homer "de The Simpsons a tu colección hoy!", indica la descripción oficial de Funko Pop.

Si no recuerdas esta versión bastante cómica del personaje te presentamos este video para que te diviertas con un episodio clásico de la comedia de Fox.

¿De qué trata Los Simpson?

La serie es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.