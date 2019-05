Game of Thrones: Maisie Williams decepcionada del final se suma a queja de fans

Fans y actores siguen divididos por el final. Si hay un personaje que los televidentes amaron es Arya Stark. Con el paso de los años, la joven de Winterfell se ganó el corazón de todos y logró que casi nadie la odie.

Para muchos Maisie Williams supo darle ese dualismo al personaje; dureza e inocencia a la perfección para una historia con altos y bajos. Tras el fin de Game of Thrones, la intérprete tiene una pequeña queja sobre el destino de Arya.

En conversación con Entertainment Weekly, Williams dijo que esperó otro final para su personaje y no uno tan "lindo y amable".

"No es un final Game of Thrones para Arya, es un final feliz. Me habría gustado rodar una vez más con Lena Headey. Es muy divertida. Arya debió matar a Cersei, aunque eso significara que ella muriera también. Incluso cuando estaba leyendo el guion y llegué al punto en el que Jaime se reencuentra con Cersei, pensé que se iba a quitar la cara e iba a ser Arya y las dos iban a morir. Creí que ese sería el viaje de Arya", expresó.

Game of Thrones: Arya Stark y Jon Snow

Como se sabe, el personaje parte a los mares del oeste de Westeros para descubrir los confines inexplorados del mundo de los libros de George R. R. Martin, "Canción de hielo y fuego".