Game of Thrones: Esta es la famosa actriz que pudo encarnar a Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen es uno de los personajes más icónicos de Game of Thrones, pero su papel como ‘La madre de dragones’ no siempre estuvo pretendido por la talentosa actriz británica Emilia Clarke.

Una de las actrices que audicionó para encarnar a Daenerys Targaryen fue la estadounidense Elizabeth Olsen, quien en una reciente entrevista para el portal Vulture reveló que en el 2009 hizo un casting para interpretar al personaje.

Elizabeth Olsen tocó la fama gracias por su actuación como la Bruja Escarlata de Marvel, papel que tuvo hasta la última película de la franquicia. Ella contó en la entrevista que realizó una audición para el rol en Game of Thrones cuando arrancó su carrera como actriz en Hollywood, diez años atrás.

“Cuando empecé a trabajar hacía audiciones para todo. Me gusta hacerlo. Había olvidado que audicioné para interpretar a la ‘Khaleesi’”, explicó Elizabeth Olsen. No obstante, agregó que el casting fue uno de los más bizarros de su carrera. “Fue la audición más incómoda que he tenido. No sabían si Daenerys debía tener un acento británico o no. Así que hice ambos. Fue terrible. Cada vez que alguien dice: ‘Cuenta alguna mala experiencia que hayas tenido en una audición’, yo recuerdo esa”.

Pese a la engorrosa experiencia, Elizabeth Olsen, de 30 años, afirma que es una auténtica fan de Game of Thrones. “Estoy tan metida en la que solo puedo pensar en Kit Harington. Quiero decir, es como si él me hubiera lavado el cerebro”, sentenció la actriz de Estados Unidos.

Por otro lado, la diestra actriz regresará a su rol como la Bruja Escarlata, que se estrenará en Disney y revelará detalles de la relación con el androide Vision.