Game of Thrones FINAL [SPOILERS]: ¿Quién murió en el último capítulo?

Esta noche llegó el impactante episodio final de Game of Thones. El Trono de Hierro tiene nuevo dueño, pero si aún no has visto el episodio te recomendamos evitar esta nota por su alto contenido de spoilers.

Han pasado 8 temporadas desde que inició Juego de Tronos y millones de fans tienen sentimientos encontrados por el desenlace de su serie preferida. Aquí te contamos que personajes no llegaron al final.

ADVERTENCIA SPOILERS

¿Quienes murieron al final de Game of Thrones?

La única persona que murió durante el último episodio de Juego de Tronos fue Daenerys Targaryen a manos de Jon Snow. Un trágico final para la Madre de Dragones luego de ocho temporadas.

GOT: ¿Por qué Daenerys destruyó King's Landing? Aquí la verdadera razón

Desde el inicio de la saga de Juego de Tronos, escrita por George R. R. Martin, se pudo conocer que en la casa Targaryen, han habido integrantes afectados por diversos problemas mentales. Según la teoría de New York Times, esta locura tendría una explicación.

La casa Targaryen ha sido conocida por tener sueños premonitorios, donde algunos llegaron a acertar, mientras que otros, no. Daenerys Targaryen, por ejemplo, soñó que se podía meter a una pira con los tres huevos de dragón, tal cual dijo en Qarth frente al Rey de las especias en la segunda temporada.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.