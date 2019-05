Game of Thrones: 10 errores imperdonables en la serie [VIDEO]

A puertas del último capítulo de la octava temporada de Game of Thrones, se ha venido hablando de los errores de la serie de HBO. La patinada del vaso de café que apareció de manera mágica al lado de Daenerys Targayen solo fue el génesis en una larga lista de desatinos por parte de la producción.

Por ello, muchos fans de la serie de HBO esperan que el episodio que definirá el futuro de Winterfell en Game en Thrones carezca de errores como el ya conocido brazo de Jaime Lannister, el mismo que apareció en la batalla de King’s Landing.

En esta nota conocerás algunos de los errores que se dejaron notar a lo largo de las ocho temporadas de Game of Thrones.

La espada falsa de Jon Snow

Es lógico que en una serie de batallas medievales las armas no necesariamente son reales. Ergo, en la sexta temporada, durante la Batalla de los Bastardos, Jon Snow exhibió una espada de pésica calidad, pues tembabla mientras estaba en su funda.

La cabeza cortada de Bush

Durante la primera temporada de Game of Thrones, una de las muertes más dramáticas fue la de Ned Stark, rey de Winterfell. Sin embargo, en las redes sociales se viralizó una foto en la que aparece la cabeza de George Bush. Según los creadores de la serie de HBO, esa cabeza fue seleccionada a la suerte de un archivo de la franquicia.

El collar (nada) mágico de Melisandre

La ‘Bruja roja’ llevaba un collar en el cuello para conservar la juventud. Lo tuvo hasta la décima temporada y se lo quitó luego de la batalla contra los ‘Caminantes Blancos’. Sin embargo, en la cuarta fase de la serie se lo quitó para darse un baño y no envejeció.

Exhibición de jeans

Apenas arrancaba el primer episodio Game of Thrones, se vio a un extra que pasó por detrás de Jaime Lannister usando pantalones modernos.

Watching the Game Of Thrones first episode and there a guy in the background with a straight up Patagonia jacket, blue jeans and boots pic.twitter.com/YAFTF4hnIN — kevinbiegel (@kbiegel) April 3, 2019

El cargador de computadora de Stannis

No es novedad que con las extensas horas de grabación el aburrimiento se puede apoderar de la producción. Por ello, en las fotografías promocionales del décimo capítulo de la temporada 5 se deja ver un cargador de computadora que sobresale debajo de la pierna de Stannis.

Mala traducción

Durante el tercer capítulo de la temporada 8, varios fans de España discernieron un error de doblaje. Cuando Davos le hace señales a Dany y ella no se percata, el consejero dice “She cant’s see us”, lo cual se entiende como “Ella no puede vernos”. Pero a la hora del doblaje lo dejaron tal cual, como suena.

🇺🇸 SHE CAN'T SEE US

🇬🇧 SHE CAN'T SEE US

🇮🇪 SHE CAN'T SEE US

🇪🇸 SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7 — Rosenrot⚡️ (@Rozenrot) April 30, 2019

Jaime se olvidó cómo asesinó a su primo

Durante la temporada 8 de Game of Thrones, Jaime Lannister narra las atrocidades que hizo en el pasado. Allí dice que estranguló a su primo con sus propias manos, pero ello no es del todo cierto. A quien ahorcó fue a un guardia y a su primó lo mató a punta de golpes.

El muro del beso

Jon Snow e Ygritte se dan un romántico beso en la cima del Muro en la temporada 3. En aquel capítulo la cámara abre su ángulo y se ve un hermoso paisaje sin nadie alrededor. Ello se torna raro porque Tormund y Orell estaban junto a la pareja segundos antes.

Detalles ocultos

La serie de HBO cuenta con las mejores secuencias de títulos que se han logrado ver en la TV. Sin embargo, en los dos primeros capítulos los símbolos que se dejaban ver al lado del nombre de los actores no correspondían con sus respectivas casas. Sophie Turner aparece como si fuese una Targaryen cuando ella es una Stark. Por su parte, Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen, aparece como si fuera una Lannister.

El peinado de Daenerys

Tuvo que llegar la octava temporada para que Daenerys Targaryen haga un cambio de look radical. Por ejemplo, hay escenas en Game of Thrones en las que sus peinados cambiand drásticamente de un segundo a otro.