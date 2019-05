'Roma': comparan cinta ganadora del Óscar con película peruana

El cine independiente se encuentra realizando una de las exposiciones más importantes en el rubro, el Festival de Cannes 2019, y la presencia de una producción peruana no ha pasado desapercibida por los destacados cineastas y críticos del séptimo arte que se han dado cita en este evento.

Esta vez es la película 'Canción sin nombre', realizada por la directora peruana Melina León, la que se ha llevado diversos elogios por esta producción interpretada por los actores Tommy Párraga y Pamela Mendoza, también peruanos.

Una cinta que narra las vicisitudes que enfrenta una mujer de escasos recursos cuando le arrebatan a su hijo en medio de la violencia política suscitada por Sendero Luminoso. Un periodista decide tomar su caso y ayudarla e investigar, con algo de esperanza.

Esa sería el mejor resumen para esta cinta dirigida por Melina León, la cual se viene presentado en la exposición 'Quincena de Realizadores', desarrollada en el marco de este importante festival del séptimo arte.

La historia que narra el film peruano 'Canción sin nombre', así como la composición visual que aborda (en blanco y negro) ha llevado a que esta sea comparada, en los últimos días, con la galardonada película 'Roma', original de Alfonso Cuarón.

Sobre estas declaraciones, la directora peruana Melina León, aprovechó el espacio en el Festival de Cannes para precisar su opinión al respecto: "Hay una escena que se parece mucho, la del reconocimiento del novio (dentro de un grupo armado). Pero por ejemplo, el blanco y negro de Alfonso Cuarón es prístino, contrastado, y este es de plomo, lleno de matices". Asimismo refirió que el tema de la inversión económica dedicada a la cinta es un tema que la diferencia con la producción de Alfonso Cuarón, realizada con el apoyo financiero de Netflix:

"Las circunstancias son completamente distintas, esta es una película hecha con mucho menos de un millón de dólares. Son dos mundos muy diferentes, yo me he tirado mil años y he hecho crowdfunding para obtener 30.000 dólares", señaló la creadora de "Canción sin Nombre" para la agencia AFP.

Preocupación por el cine peruano

En declaraciones con la prensa internacional, Melina León se refirió al hecho de que no se haya visto, desde el año 2010, películas peruanas en las ediciones del Festival de Cannes.

"Es preocupante, aunque están pasando cosas muy interesantes. Estos días se está debatiendo la nueva ley de cine que nos permitirá contar con muchos más fondos. Ha sido un trabajo de años, de ir ganando pequeñas batallas, sin grandes discursos", sostuvo la directora peruana.

Como es sabido, hace algunos días, el Congreso aprobó la Ley de Cine, la cual apunta a brindar mejores condiciones para que se desarrollen más y mejores propuestas nacionales cinematográficas.