Game of Thrones 8x05: Reacción de fans a Daenerys quemando King's Landing

El capítulo 5 de Game of Thonres presentó la peor faceta de Daenerys Targaryen en toda la historia de la popular serie de televisión. Un grupo de fans atinó en grabar su reacción (como es de costumbre en YouTube) y la indignación se apoderó del recinto.

Fuego, sangre y aniquilación durante los 80 minutos del episodio le valieron a la heredera de los 'Siete Reinos' ganarse el repudio de miles de fans alrededor del mundo.

Desde el Burlington Bar, el youtuber Sean Tank Top compartió la reacción de los asistentes al lugar temático sin esperar que el quinto capítulo de Juego de Tronos traiga tal magnitud de muertes.

La expresión en los rostros de los asistentes evidencia el terrible impacto que generó la decisión de Daenerys Targaryen por quemar la capital de Westeros.

Este domingo tendremos el último episodio de la octava temporada de Game of Thrones y final de la serie de HBO. Seguidores alrededor del mundo aún no procesan que ocurrió entre la guerra por el 'Trono de Hierro'; no obstante, las teorías sobre el desenlace continúan invadiendo las redes sociales.

¿Cuántos libros hay de Juego de Tronos?

Juego de tronos (1996) Choque de reyes (1998)

Tormenta de espadas (2000)

Festín de cuervos (2005)

Danza de dragones (2011)

Vientos de invierno (En desarrollo)

Sueño de primavera (anunciado)

Game of Thrones ONLINE: Hora de estreno en Perú

La exitosa serie GOT, se estrenará en Perú el domingo 14 de abril a las 8:00 p.m. a través de HBO.

Game of Thrones: ¿Quién escribió GOT?

Game of Thrones es una novela de fantasía escrita por George R. R. Martin. La serie de televisión está basada en esta saga literaria y se centra en las luchas de los Siete Reinos del continente de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, con el objetivo de tomar el control del Trono de Hierro y, por ende, de los Siete Reinos.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.