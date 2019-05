Jefferson Farfán: estrenan tráiler de 'La Foquita el 10 de la calle' [VIDEO]

Les tengo una noticia que me pone muy contento. Junto a mis amigos de Lfante Films, vamos a entregarles el 2019, una película donde contaré una parte importante de mi historia, para inspirar a quienes piensan que los sueños son inalcanzables. #El10DeLaCalle #LFanteFilms #LaFoquitaMovie #MartinCasapia @reddepro

A post shared by Jefferson Farfan 🍫 (@jefferson_farfan_oficial) on Dec 8, 2018 at 10:42am PST