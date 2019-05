¡Confirmado! Noah Centineo será He-Man en 'Masters of the Universe'

Hace algún tiempo se especulaba que el actor de películas románticas, Noah Centineo iba a interpretar el papel de He-Man 'Masters of the Universe', sin embargo, ahora el mismo actor fue el encargado de confirmar esta gran noticia.

Si bien es una noticia que ha alegrado a todos los fans de He-Man, también es una que los asusta muchos pues temen que la película sea un fracaso total, debido a la adaptación que harán para la pantalla gigante.

Seguramente te preguntarás quién es Noah Centineo. El actor era desconocido hasta que saltó a la fama gracias a sus papeles en películas románticas como "A todos los chicos de los que me enamoré" y "La cita perfecta" de Netflix, siendo un ícono de este género.

Si bien la noticia no ha gustado a los fans, pues esperaban a otro tipo de actor, tendrán que esperar a que salgan las primeras imágenes. Por el momento, lo único que sabe es que se estrenará el 2020 y Noah Centineo será He-Man, tal cual lo confirmó en el programa The Tonigh Show Starring Jimmy Fallon.

"Sí, sí, sí. ¡Masters of the Universe! Tengo atracción por estar en ropa interior, no sé qué es.. (dice en broma) Sí, estoy muy emocionado. Es una gran oportunidad".

Esas fueron las palabras del mismo Noah Centineo en el programa, quien no revela muchos detalles del proyecto. En la parte de abajo podrás ver la entrevista que le hicieron al actor, la cual empieza desde el minuto 3:15.