Avengers: Endgame: esta es la canción de la emotiva escena final de la cinta de Marvel [VIDEO]

La música es parte fundamental del cine, pues si se usa de manera adecuada logra hacer una escena mucho más intensa o emotiva de lo que es originalmente solo con el sonido ambiental y los diálogos. En Marvel saben muy bien lo importante que es esto para atrapar a sus seguidores y en la cinta de ‘Avengers: Endgame’ lo demostraron una vez más, pues supieron escoger los efectos de sonidos y música adecuados para cada escena.

Te advertimos que en los siguientes párrafos habrá SPOILERS de la cinta, por lo que si aún no has visto ‘Avengers: Endgame’, te recomendamos que vayas a verla y luego continúes leyendo esta nota.

En los segundos finales del filme que cierra la ‘Saga del Infinto’ se puede apreciar una emotiva escena en la que Steve Rogers (Capitán América) baila junto a Peggy Carter dentro de una casa al ritmo de la canción ‘It's Been A Long, Long Time’ interpretada por Harry James y Helen Forrest. Ambos se dan un beso, finaliza la película y se ven los créditos.

Varias escenas dentro de ‘Avengers: Endgame’ lograron emocionar a los fanáticos de Marvel hasta las lágrimas. Esta en específico tocó los corazones de todos los espectadores, ya que durante casi todas las películas de este universo cinematográfico en las que aparece el Capitán América, se le puede ver con un continuo sentimiento de tristeza por no haber cumplido su sueño de tener una vida junto a Peggy Carter.

Sin embargo, gracias a los viajes temporales, Steve Rogers ve una oportunidad de quedarse en el pasado y vivir la vida que siempre quiso. Aprovechó que tuvo que viajar a diferentes puntos del tiempo para devolver las gemas del infinito que habían tomado prestado y decidió no regresar al presente.

Hace poco más de una semana, durante una presentación en Corea del Sur, como parte de la promoción de ‘Avengers: Endgame’, Chris Evans prácticamente dio un spoiler y reveló que esto pasaría. El actor habló sobre la relación de Steve Rogers y Peggy Carter y dijo: “Si tuviera la gema del tiempo creo que Steve Rogers estaría interesado en buscar una relación con Peggy Carter. Honestamente, si con la gema del tiempo se puede ir a cualquier parte, quiero decir, fuera del tiempo... Peggy Carter realmente representa un amor”.

