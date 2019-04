Game of Thrones 8x03 [SPOILERS]: Arya mata al 'Rey de la noche' en la Batalla de Winterfell

GOT 8x03 | ¡Llegó el capítulo tan esperado por todos! 'Winter is Here'. ¡Y de qué manera! Solo hay una palabra para describir lo que vimos hace unas horas... simplemente INCREÍBLE.

Al principio de Game of Thrones 8x03 vemos a todos alistándose para la batalla tanto adentro como afuera de Winterfell. Así mismo, el ejército comandado por Brienne of Tarth, cuando aparece Melissandre, la 'Bruja Roja', quien enciende con fuego las espadas de los Dothraki.

Los salvajes fueron primero hacia el ejército de los muertos comandados por Jorah, en eso, empezaron a avanzar los caminantes blancos. Al ver que los estaban superando, Daenerys y Jon ingresan al campo de batallas comandando a los dragones para derribar a todos.

Ambos empiezan a ir hasta el centro del ejército de los muertos para buscar al 'Rey de la Noche', cuando se topan con una neblina. Mientras tanto, en el campo de batalla, se dio el primer caído, Edd 'El Penas'.

Con el correr de los minutos, se dan cuen cuenta que no pueden detener a los 'caminantes blancos', por lo que deciden internarse en las murallas de Winterfell. En eso, 'Gusano Gris' manda a que prendan la trinchera para detener el paso de los muertos y la única que puede hacerlo es Melissandre.

En el árbol del arciano, Theon intenta pedirle perdón a Bran, sin embargo, este le dice que todo pasó por algo para después, poseer a los cuervos y explorar el más allá, donde se encuentra con el 'Rey de la Noche' y Viserion. En ese momento... se encontró con Jon Snow.

Uno de los momentos más trágicos fue cuando mataron a Lady Mormont, la pequeña valiente fue estrujada por un gigante muerto, sin embargo, usó su último suspiro para clavar la daga de vidriodragón en su ojo. Tras eso, Jon y Daenerys se encontraron con el 'Rey de la Noche', con quien tienen una pequeña batalla de dragones.

Luego de una extensa escena de Arya, quien trata de escaparse de los caminantes, se encuentra con el Perro y Beric Dondarrion, quien finalmente termina muriendo, para luego hacer su aparición Melissandre.

Tras esto, pasamos al árbol del arciano, donde está Theon Greyjoy protegiendo a Bran Stark, cuando llegan todos los muertos. Por otro lado, se da otra batalla de dragones entre Rhaegar de Jon Snow y Viserion del 'Rey de la Noche'. Cuando estaba a punto de perder, llega Daenerys junto a Drogon para arrojar al muerto hacia el fondo.

El momento épico llegó cuando Dany ordena a Drogon quemar al 'Rey de la Noche', sin embargo no pasa nada. Jon decide atacarlo pero no pensó que iba a revivir a todos los muertos para finalmente, quedar atrapado. Cuando se pensaba que finalmente iba a morir, es salvado por Dany, sin imaginar que los muertos se treparían en el dragón.

Cuando el 'Rey de la Noche' había llegado donde Bran y todo parecía perdido. Cuando el 'Rey de la Noche' estaba a punto de tomar a Bran. Llegó Arya Stark para salvar la noche y aniquilar al rey de los muertos vivientes para delirio de todos los fans, acabando así con todos los Caminantes blancos.

AVANCE GAME OF THRONES 8X04