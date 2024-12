¿Cómo instalar el sistema operativo One UI en tu Smart TV y qué funciones tendrá el televisor?

Si tienes un televisor Samsung del 2023 o 2024, dentro de poco tendrás One UI. Foto: TechSpot

Si tienes un televisor Samsung del 2023 o 2024, dentro de poco tendrás One UI. Foto: TechSpot

Samsung ha comenzado a actualizar el sistema operativo de sus televisores inteligentes en todo el mundo. A partir de ahora, los Smart TV de esta marca surcoreana dejarán de usar Tizen y adoptarán One UI, el mismo sistema operativo que utilizan sus smartphones y tablets. ¿Cómo instalar esta nueva versión? A continuación, te enseñamos los pasos para hacerlo.

¿Cómo instalar One UI en tu Smart TV?

Debido a que One UI es un sistema operativo diseñado por Samsung es exclusivo de sus televisores inteligentes. Es decir, si tienes un Smart TV de LG, Hisense, Philips, Sony, Xiaomi, entre otras marcas, será imposible instalarlo. Asimismo, resaltar que no estará disponible para todos los modelos. De momento, se ha confirmado aquellos lanzados en 2023 y 2024.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, la llegada de One UI será de manera progresiva, así que habrá algunos usuarios que tendrán el nuevo sistema operativo antes que otros. Si tienes un televisor Samsung que compraste recientemente y todavía no aparece el mensaje de actualización, no te preocupes, dentro de poco recibirás la notificación.

No obstante, también es posible comprobar que tu Smart TV ya tenga la actualización disponible y no te hayas dado cuenta. Para eso, solo tendrás que seguir las siguientes indicaciones:

Entra a la configuración de tu televisor Ve al apartado Asistencia Ahí encontrarás la opción Actualización de software Si aparece una actualización disponible, tendremos que ejecutarla En la pantalla de nuestro Smart TV nos aparecerá un mensaje de bienvenida de One UI En la parte baja, veremos varios botones. Los dos primeros son 'Actualizar ahora' y 'Actualizar mientras está apagada' Elige la primera opción para abandonar Tizen y pasar a One UI

Eso sería todo. El proceso de actualización suele tardar unos cuantos minutos, aunque el tiempo dependerá bastante de nuestra velocidad de internet y el modelo del televisor, ya que mientras más antiguo sea, más lento será. Una vez que acabe la instalación, ya podremos disfrutar de todas las novedades que incluye One UI. A continuación, podrás conocerlas.

¿Qué funciones tienen los televisores con One UI?

De acuerdo a la publicación, los usuarios que instalen One UI en sus televisores inteligentes tendrán varias funciones nuevas. Una de ellas es Samsung Daily+, una especie de widget que muestra información y cuenta con diversos accesos directos. Lo mejor es que puedes invocarla con la voz, incluso con tu Smart TV apagado. Además de esta opción, hay otras interesantes.