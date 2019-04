Game of Thrones: La cripta de Winterfell podría convertirse en otro campo de batalla, según teoría

El segundo episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones, conocido como Juego de Tronos en Latinoamérica y España, se entrenó el domingo pasado y nos mostró cómo todos en Winterfell se preparaban para la batalla contra el ejército de los muertos. Sin embargo, una teoría muy difundida entre los fanáticos de la serie producida por HBO, provocaría que muchos pierdan la vida de una manera completamente inesperada.

Durante el último episodio se le dio mucha relevancia a cripta de Winterfell, la cual alberga a decenas de cadáveres de la familia Stark, ya que creyeron que sería uno de los lugares más seguros para esconder a personas que no participarían en la batalla, como mujeres, niños y ancianos.

Sin embargo, quienes planearon esto no tomaron en cuenta la cantidad de restos de muertos que yacen en esa cripta y que uno de los poderes que caracteriza al Rey de La Noche es revivir a los fallecidos. Pese a que no se conoce con exactitud cuál es el proceso para que este caminante blanco “resucite” a un muerto, hay una gran posibilidad que cuando se acerque lo suficiente, pueda hacerlo con todos los cadáveres de aquel lugar, poniendo en peligro a todos los que se esconden ahí.

Esto no ha sido confirmado por nadie de la producción de Game of Thrones, pero ha sido una de las teorías que más fuerza ha tomado entre los fanáticos de la serie durante estas últimas horas. Incluso, un usuario de Reddit intentó explicarlo y argumentar por qué esta sería una gran posibilidad en el capítulo que se emitirá el siguiente domingo.

“‘Los muertos ya están aquí’ Esa frase que sucede entre Dany y Jon se siente muy significativa, pero ya vemos al ejército de los muertos, así que se sentía muy obvia para ser su reacción a ellos. Entonces me hizo sentido: la cripta está llena de gente muerta. Todos los episodios enfatizaron y repitieron lo seguro que era en la cripta, pero es GoT (Game of Thrones) y no podemos tener cosas agradables. ¿Así que es posible que tengamos a los antiguos Stark levantándose de las criptas? ¿O eso es muy descabellado? Además, hemos visto muchos adelantos de Arya peleando en las criptas con su nueva arma”, escribió el usuario de dicho foro.

La conversación entre Daenerys Targaryen y Jon Snow, a la que se hace referencia en la publicación, se puede ver en el avance del episodio tres de esta última temporada. Además, en ese mismo clip se puede ver a Arya Stark corriendo asustada por la cripta, quizá porque ha visto levantarse a los muertos y van tras de ella.

De este modo podríamos ver morir a decenas de personas que están ocultas en aquel lugar, incluyendo a personajes importantes como Varys, Sam Tarly, Gilly y Tyrion Lannister. Sin embargo, todas son suposiciones y teorías, por lo que tendremos que esperar hasta el domingo 28 de abril para ver el tercer capítulo de Game of Thrones, en donde se dará inicio a batalla entre los vivos y los muertos.