Game of Thrones: Maisie Williams pensó que escena de Arya "era broma"

El último domingo se estrenó el segundo capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") y dejó más de una emoción a todos los fans. Sin embargo, una escena en particular ha sido la mas comentada: el encuentro de Arya y Gendry.

"Game of Thrones 8x02" nos mostró a Arya Stark desnudándose por primera vez. Los fans alborotaron las redes sociales e incluso a la misma Maisie Williams, quien creyó que se trataba de una broma al principio.

Maisie se enteró de esta escena sexual con Gendry gracias a Sophie Turner, quien le llamó por teléfono para preguntarle si había leído o no el guión. "Estoy en la mitad del episodio 1", le comentó Williams cuando Sophie le recomendó "leer una escena en particular".

Al principio, ambas actrices creían que se trataba de una broma, pues no sería la primera vez que hagan eso los guionistas. "Pensé que era una broma, pero los creadores dijeron 'No, no hemos hecho eso este año". Tras leer la escena en voz alta, Maisie Williams aceptó.

Los directores de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") dejaron en manos de Maisie la decisión de aparecer desnuda o no pues, si bien ella es mayor de edad (22), comenzó a trabajar en la serie cuando aún tenía 11. Aún la veían como una niña.

"David y Dan dijeron 'Puedes mostrar tanto o tan poco como quieras'. Así que me mantuve más bien en privado. No creo que sea importante para Arya exhibirse. Esta escena no es realmente sobre eso y casi todos ya lo han hecho en la serie así que...", expresó Maisie a EW.

"La escena se filmó rápido. Fuimos dirigidos por David Nutter, quien tiene el hábito de hablar rápido. Hacia el final de la escena David dijo 'Okay, te acercarás, harás eso y esto y esto otro y luego te sacarás la parte de arriba de tu ropa y solo le dije 'Okay, hagámoslo".

Para Arya fue una experiencia única y trascendental pues se enfocaron en aprender a defenderse y sobrevivir una última noche. "Fue muy interesante porque es una relación muy humana para Arya. Es algo de lo que ella se había alejado, una emoción con la que nunca la vimos involucrarse".

Maisie Williams contó que le dijeron "Es el fin del mundo, ¿Qué mas quiere que ella haga? Es un buen momento en el que Arya acepte la muerte, cosa que nunca hizo antes".