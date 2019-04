De alegrías y traciones: conoce las series para entender las dos caras del amor [VIDEOS]

El amor implica arriesgarse y aunque muchas personas no lo entiendan, esta bien conocida frase deriva hacia un riesgo que nace desde el primer momento en que decides unir tu vida a alguien: perder o ganar.

Y es que las historias de amor no siempre tienen finales felices, por el contrario, los trágicos desenlaces ocurren para demostrarnos que la vida no siempre es perfecta. Diversas series en esta última década han renovado sus propuestas narrativas para presentarnos historias orientadas a un amor más real, el cual no siempre triunfa.

'Grace and Frankie', 'Orange is the New Black', originales de Netflix, son un ejemplo claro de que la vida tiene preparada más que un final feliz al lado de tu pareja. Las pérdidas, aunque trágicas al inicio, pueden terminar siendo una motivación para emprender proyectos personales y mejor. ¿Por qué tendría que ser todo tan malo cuando un amor acaba?

Es por ello que recopilamos diez series para que puedas ver las dos caras del amor y disfrutar de lo curioso, trágico y aleccionador que puede resultar de una historia que no siempre tiene el final esperado.

10 Series de amor y desamor que no puedes dejar de ver

Grace and Frankie

La vida de Grace y Frankie parece desmoronarse cuando sus respectivas parejas le confiesan su homosexualidad y el amor que tienen entre ellos. Probablemente el dolor más grande de estas dos mujeres de más de sesenta años fue descubrir que su historia de amor de largos años había sido finalmente una mentira; sin embargo, el dolor no amilana sus intenciones de salir, juntas, adelante.

Y así lo hacen en esta serie original de Netflix que es una comedia mezclada con drama la cual sirve de inspiración para superar rupturas y los desenlaces amorosos. Grace y Frankie demuestran que nunca es tarde para nadie, si se quiere superar una caída, y que el dolor más fuerte, con ayuda de amigos y familia, se termina superando.

2. Jane The Virgin

Jane Gloriana Villanueva, conocida mayormente por Jane Villanueva, es la joven que protagoniza esta romántica y dramática serie elaborada al mismo estilo de una telenovela. La historia gira alrededor de una muchacha que decide mantenerse virgen hasta el matrimonio pero a causa de un accidente en el ginecólogo, queda embarazada de un hombre que terminará robándole el corazón.

Esta serie de amor resulta interesante por la propuesta temática además de la forma en que abordan las tradiciones latinas, propias de la abuela de Jane, dentro de la vida estadounidense.

3. Love

Dos desconocidos que afrontan, respectivamente, trágicas crisis amorosas, aprenderán a convivir para superar el dolor de la pérdida. Esa es la historia que protagoniza Gus, interpretado por Paul Rust, un tutor de una actriz de TV que acaba de terminar una larga relación con su novia, junto a Mickey ( Gillian Jacobs), gerente de estación de radio.

Ella, al igual que su coprotagónico lidia con una inestable relación con una antigua pareja. En el transcurso de la historia se darán cuenta de que la clave está en afrontar y superar juntos sus problemas.

4. Orange is the New Black

Esta serie basada en un autobiográfica de la escritora Piper Kerman, muestra la historia de ella como reclusa en la prisión de Litchfield en Nueva York. Allí, deberá enfrentar y convivir con diversos personajes criminales que aguardan, al igual que ella, trágicas historias.

Su aparente sólida historia de amor con su pareja Larry culmina tiempo después de ingresar a este penal pues se reencuentra con un viejo amor, Alex Vausse, con quien compartirá grandes desafíos y retos en el centro. Encuentros de amor y desamor se tejen alrededor de los personajes que acompañan a la famosa Piper. La serie se encuentra actualmente en su sexta temporada.

5. Gossip Girl

La adolescencia y la juventud es una de las etapas donde los sentimientos están a flor de piel. Esto nos lo cuenta la historia protagonizada por cinco acaudalados jóvenes quienes se ven envueltos en diversos amoríos y desilusiones propios de su edad. El lujo, la belleza y la fama es un acompañamiento a esta trama favorita para las adolescentes quienes disfrutan de la tormentosa relación entre Chuck y Blair y el fugaz pero especial romance entre Serena y Dan.

6. Easy

Una temporada de ocho episodios intenta poner en escena de forma hilarante las vivencias del amor, las dificultades sexuales, el embarazo y el verdadero amor. Esa es la historia de la serie 'Easy' la cual aborda una temática distinta en cada uno de sus capítulos, los cuales están protagonizados por actores famosos como Orlando Bloom, Dave Franco, entre otros.

7. The Vampire Diaries

Drama y romance es lo que presenta esta serie de televisión estadounidense la cual gira en torno a Elena Girlber, una adolescente vampiro de la cual se enamoran dos hermanos de la misma condición. Stefan y Damon Salvatore se disputaran el amor de esta joven quien es identica a un antiguo amor llamado Katherine, quien los convirtió en vampiros hace años y jugó con sus sentimientos.

8. Lovesick

Esta serie nos presenta la historia de un joven llamado Dylan, Jhonny Flynn, quien sufre de cladimia y se ve en la necesidad de avisar a todas las mujeres con las que ha tenido relaciones que padece dicha enfermedad.

Sus historias amorosas serán repasados através de continuos flashbacks que demuestran las venturas y desventuras del amor.

9. Velvet

El amor imposible entre Ana, una costurera, y Alberto, el hijo de una prestigiosa casa de moda será el hilo narrativo de esta tórrida historia de amor que nos surmege en un drama español.

10. Gran Hotel

Ambientada en España de 1905, esta historia nos lleva hacia un hombre que intentando indagar en la desaparición de su hermana en el 'Gran Hotel', conoce al gran amor de su vida.