Kurt Cobain: Courtney Love reveló que Tarantino lo convocó para Pulp Fiction

Kurt Cobain murió hace 25 años, pero aún conserva su popularidad de antaño. Con el paso de los años, su exesposa, Courtney Love se ha encargado de mantener su imagen intacta y en la memoria de los fans, por lo que su reciente revelación está dando de qué hablar.

Medios estadounidenses indican que Courtney Love afirma que el famoso director Quentin Tarantino estuvo interesado en el desaparecido cantante para que sea parte de Pulp Fiction, si, aquella película de culto protagonizada por Uma Thurman y John Travolta.

De acuerdo con las declaraciones de la expareja del intérprete de Come as You Are, al parecer Tarantino quería que Kurt Cobain diera vida a "Lance" llegando, incluso, a enviar el guión de la cinta al músico.

"Cuando Kurt lo recibió (el guion) y lo leyó, se emocionó muchísimo", confirmó Courtney Love en declaraciones para Cinemanía. Sin embargo, como todo el mundo, lamentablemente el artista no fue parte de la película.

El intérprete de Smells Like Teen Spirit y Breed decidió acabar con su vida el 5 abril de 1994. Fecha en la que sólo quedaba un mes para el estreno en las salas de cine de Pulp Fiction.

Finalmente, ante la imposibilidad de tener en el reparto de Pulp Fiction a Kurt Cobain, Quentin Tarantino decidió escoger para el papel al actor Eric Stoltz.