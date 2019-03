Game of Thrones: Hodor, Myrcella o Shireen Baratheon ¿Cuál fue la muerte más triste?

El próximo 14 de abril, la temporada 8 de Game of Thrones llegará a las pantallas para darle fin a una de las series más vistas y más comentadas en los últimos años.



Con 8 años en la TV, Game of Thrones se despedirá de todos sus fans que están ansiosos por saber quién podrá derrotar al Señor de la noche y sobre todo, quién será el gran poseedor del Trono de Hierro. Durante todo este viaje, la muerte ha acompañado a los personajes, recordemos en esta lista aquellas figuras que tuvieron que decirle adiós a la historia.

1.- Ned Stark - Primera temporada



El norte no olvida. Para muchos el líder de Invernalia se figuraba como el gran protagonista de Game of Thrones; alguien recto, pero justo a la misma vez, alguien que en otras palabras no debe morir, por lo menos no hasta el último episodio, pero esto no fue así. La decapitación repentina de Ned Stark no solo desató la Guerra de los Cinco Reyes, también expuso una verdad que no podemos olvidar en la serie: todos pueden morir en cualquier momento.

Sus gritos conmovieron a más de uno. La bruja roja fue la culpable de una de las muertes más tristes en lo que va de Game of Thrones , sacerdotisa que asesoraba a Stannis Baratheon, logró convencer al hombre de quemar a varias personas en la hoguera antes de. La hija de Baratheon fue quemada viva porque, según las visiones de la "Bruja Roja", esto ocasionaría que su padre se quede con Invernalia. Stannis decidió entregarle "sangre real" al señor de la luz, en vez de perder su trono. Los gritos de la niña pidiendo clemencia, más la reacción de la madre –quién luego se suicidó- desconcertó a más de un televidente.

fue quizás una figura cómica y sin mayor injerencia en su viaje junto a Bran Stark , eso por lo menos hasta su muerte, donde el personaje logró tener una de las escenas más recordadas de Game of Thrones. Después de que el Rey Oscuro perciba a Bran Stark, él junto a Hodor y Meera escapan de la cueva del Cuervo de Tres Ojos. En medio de su huida, Meera se da cuenta que la puerta que los separa de los Caminantes blancos no se puede trancar, por lo que le grita insistentemente "Hold the door", él lo hace y su vida es tomada por los White Walkers.

La felicidad dura poco. Jaime Lannister tuvo que viajar hasta Dorne para recuperar a su hija. En una de sus conversaciones, él le revela que es su padre, expresándole que no decidió enamorarse de Cersei y ella lo acepta. "Me alegra que seas mi padre", le respondió Myrcella. El viaje de regreso empieza junto con el efecto del veneno que le dio Ellaria, de la casa Martell. La joven no pudo ver de nuevo a su madre.

Una enamorada y embarazada Daenerys Targaryen fue traicionada por una bruja que hizo que perdiera al hijo que esperaba y dejó aen estado vegetal. Ella, sin mayores esperanzas de vida, debió asfixiarlo para su descanso eterno. Finalmente Drogo fue quemado en una pira, junto con la bruja y con la propia Targaryen, que venció a las llamas y dio vida a sus tres dragones.

Si los fans de Game of Thrones pensaron que la muerte de de Ned Stark sería vengada, la sangrienta " Boda roja " terminó con todo tipo de esperanzas. En aquella reunión murieron, todo el ejército de los Stark pero, más terrible aún, la esposa de Robb, Talisa, mujer que fue apuñalada en el abdomen, perdiendo a su hijo, el futuro "Rey del Norte".

Yigritte vio a Jon Snow, su expareja, al otro lado de un campo de batalla, ella tomó una pausa y no le disparó. Él sonrió. Quién llegó para arruinar este momento fue Olly al dispararle él a Ygritte. La joven murió en los brazos de Jon mientras el enfrentamiento seguía.