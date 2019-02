Green Book: familiares de Don Shirley detestan la película

Green Book, la película mas importante durante la ceremonia de los Oscar 2019 está siendo duramente criticada por los familiares del desaparecido Don Shirley, protagonizado por Mahershala Ali.

Según informan en el portal Indiewire, el hermano y sobrino de Donald W. Shirley confesaron en una entrevista que Green Book cuenta con demasiados errores, uno de ellos es la amistad que se desarrolla entre el pianista y Tony Lip.

Además, indicaron que la película es una "sinfonía de mentiras", ya que para el sobrino del protagonista, Edwin Shirley III, "es muy doloroso" ver como muestran la supuesta lejanía de su tío con sus familiares.

Inclusive, Maurice Shriley indicó que la parte de la película en donde su hermano decía que no tenía contacto con su él es falso.

"En esa época, tenía tres hermanos con vida con los que tenía mucho contacto. Una de las cosas que Donald solía recordarme en sus últimos años es que, literalmente, me había criado. No había un mes en el que no tuviese una conversación por teléfono con Donald", confesó enojado Maurice.

La relación con Tony Lip fue solo profesional

También hablaron sobre la relación que tuvo Don Shirley con Tony "Lip" Vallelonga. En la película se puede observar que ambos tuvieron una fuerte amistad y compartieron momentos, pero según el hermano de Shirley esta es otra mentira.

"Era una relación de jefe y empleado, nunca se refirió a él como un amigo, Tony no le abría la puerta, no le cogía las maletas, se quitaba la gorra de chófer cuando Donald salía del coche y muchas veces Donald se lo encontraba así y se enfrentaban.

Dicen que Tony estuvo con él 18 meses, pero te aseguro que ningún chófer duró tanto tiempo, ¿Me preguntas qué tipo de relación tuvo con Tony? ¡Le despidió! Es lo que hizo con muchos de sus conductores...", expresó Maurice.

Don Shirley no quería una película

Green Book pudo haberse estrenado hace 30 años, así lo aseguró el sobrino del pianista que contó que Nick Vallelonga, hijo de Tony Lip, llamó a su tío para proponerle una cinta que contase la historia que tuvo con su padre, algo que no lo agradó a Don Shirley, que se negó rotundamente.

Lo que aseguran es que Mahershala Ali se contacto con él: "Recibí una llamada de Mahershala, una muy, muy respetuosa, hecha por él de forma personal. Me llamó a mí y a mi tío Maurice para pedir perdón por si había algo que nos ofendiese.

Lo que dijo fue: 'Si los he ofendido, lo siento muchísimo. Lo hice lo mejor que pude con el material que tenía", confesó Edwin Shirley.

Aún no ha habido una respuesta del director, Peter Farrelly y del guionista Nick Vallelonga, esperemos que con el transcurrir de los días se pronuncien.

A continuación te dejamos con un video de Mahershala Ali, en donde cuenta su experiencia al interpretar al pianista Don Shirley.