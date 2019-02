Premios Oscar 2019: ¿La nueva Crash? Esto fue lo que dijeron sobre el logro de Green Book

Gran sorpresa causó que en la última edición de los Premios Oscar, Green Book se haya quedado con el premio a ‘Mejor Película’, derrotando a la que muchos consideraban como favorita, es decir, Roma. Pero si bien, algunas premiaciones han sido cuestionadas, la sucedida la noche del último domingo, ha llevado a muchos a remontarse tiempo atrás.

Tanto así que, consideran el triunfo de Green Book, como la nueva ‘Crash’, cinta que se lleó el Oscar a ‘Mejor Película’ en el 2006, durante la edición 78 de los Premios Oscar. Aquella cinta, no estaba entre las favoritas a ganar, pero contra todo pronóstico, se quedó con el galardón, derrotando en aquella oportunidad a la controversial ‘Secreto en la Montaña’.

Tal fue la sorpresa aquella vez, que hasta Jack Nicholson quedó desconcertado al anunciar el triunfo de la película protagonizada por Don Cheadle, Terrence Howard, Ryan Phillippe, Matt Dillon, Thandie Newton, Chris Bridges, Sandra Bullock y Brendan Fraser.

Y a pesar que ya pasó 13 años, el premio para Crash es recordado como una de las decisiones más controversiales de la Academia, haciendo que la cinta tenga el título de la peor en triunfar en la máxima categoría de los Oscars en la historia.

Todo esto volvió a salir a luz, luego del triunfo Green Book, ya que varios expresado que la película protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, es la sucesora de Crash. Así que, los ‘indignados’, entre directores, críticos y periodistas de cine usaron sus cuentas de Twitter para comparar los polémicos triunfos de ambas películas.

Aquí te dejamos algunos de los tweets más polémicos

No one is happier than Paul Haggis right now. — Brian Tallerico (@Brian_Tallerico) 25 de febrero de 2019

CRASH watching GREEN BOOK take its place as the worst Oscar winner pic.twitter.com/QvtgNioFnp — Ira (@ira) 25 de febrero de 2019

remember that this is the same organization that gave its top honor to “Crash” - so not surprising but still, fuck it — Manohla Darkness (@ManohlaDargis) 25 de febrero de 2019

CRASH got company. — Russ Fischer (@russfischer) 25 de febrero de 2019

Green Book is the Crash that happens when you are Driving Miss Daisy and miss your Blind Side. #oscars — Wajahat Ali (@WajahatAli) 25 de febrero de 2019