SAG Awards 2019: Cuándo y a qué hora ver la entrega de premios [VIDEO Y FOTOS]

VER EN VIVO los SAG Awards 2019 | Las figuras más importantes de Hollywood se reunirán la noche del domingo 27 para celebrar los 25 premios anuales del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Los SAG Awards cubren 15 categorías en total divididas equitativamente para televisión y el cine.



Este año, la premiación se llevará a cabo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California. A continuación, revira a qué hora, canal y qué artistas serán parte de los SAG Awards.

Para esta esperada noche, la organización ha escogido como anfitriona a Megan Mullally, cuatro veces ganadora en los SAG Awards y conocida por su participación en la serie "Will & Grace". En cuanto a la tanda de presentadores, figuras de la talla de Lady Gaga, Bradley Cooper, Constance Wu y Rami Malek han sido escogidos en la lista oficial.

¿Qué canales transmiten los SAG Awards 2019?

La premiación podrá ser vista, dependiendo de la región, vía TNT o TBS.



Latinoamérica: TNT y TNT Series

Estados Unidos: TBS

Hora para ver los SAG WARDS 2019

La ceremonia de entrega se llevará a cabo desde las 8 p. m. desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California. Tome nota del horario de acuerdo a su país:



México: 6:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 5:00 p.m. (Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)

España: 1:00 a.m. (lunes 28 de enero)

¿Quiénes son los nominados a los SAG Awards 2019?

Quien llega como una de las grandes favoritas es la cantante, y ahora actriz, Lady Gaga, quien está dispuesta a llevarse un premio a casa. Ella está nominada a "Mejor actriz" por su papel en "A Star is Born". Por su parte, Emily Blunt será una fuerte competidora al estar nominada por "Mary Poppins Returns"; quien no se queda atrás tampoco es la icónica Glenn Close por su personaje en "The Wife". Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive Me?" y Olivia Colman de "The Favourite" se suman a la lista.



En el caso de "Mejor actor", la tanda de nominados es una de las más peleadas de la noche. Entre los nominados están Rami Malek como Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", John David Washington en "BlacKkKlansman", Bradley Cooper en "A Star is Born", Christian Bale por "Vice" y Viggo Mortensen en "Green Book".



Para mejor elenco están disputando el premio los actores de las cintas: A Star is Born, Black Panther, Crazy Rich Asians, BlacKkKlansman y Bohemian Rhapsody.