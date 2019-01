GOT: Daenerys y Sansa se conocen, pero reacción de Brienne de Tarth roba la atención

En medio de la atención en los Globos de Oro, HBO compartió un adelanto de la esperada temporada final de 'Game of Thrones', dejando a los fans de la serie sin palabras por el encuentro que se reveló.

20 segundos bastaron para que los aficionados a la historia de George R. R. Martin quisieran ver más sobre la reunión que tendrán en pantalla Sansa Stark con Daenerys Targaryen en Winterfell.

Si bien el tenso encuentro entre ambos personajes de Juego de Tronos se apoderó de las redes sociales, astutos fanáticos no pasaron desapercibido la actitud de una de las acompañantes de Sansa Stark, nos referimos a Brienne de Tarth, escolta de la princesa de Invernalia.

Si vemos con detenimiento las imágenes, a Daenerys Targaryen se le puede apreciar llegando a Winterfell segura y con confianza de que los habitantes del lugar estarán a su favor. Sansa Stark, en un símbolo de respeto a 'la madre de los dragones' le indica que Invernalia es suya y sonríe.

Para muchos quien sorprendió en esta escena también es Brienne de Tarth, quien con su mirada de desconfianza y resguardo al parecer no ve con buenos ojos la llegada de Khaleesi. En redes sociales varios fanáticos de la historia se han sentido identificados con su actitud y piensan que algo 'malo' podría pasar con su llegada.

"El sarcasmo de Sansa no me engaña, pero la mirada de Brienne me da que pensar", "Sansa hará algo que nos costará más que un susto. Que Brienne la detenga" y "Sansa entrega el norte por el bien de su casa. Puede que no soporte a Dany pero sabe que es la única que puede ayudarla contra Cersei y hacerle justicia a Ned", son algunos de los comentarios que se logran leer en Facebook y Twitter.