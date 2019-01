Globos de Oro: Penélope Cruz y Antonio Banderas quieren hacer historia en los premios

La tan esperada gala de los Globos de Oro 2019 se realizará durante la madrugada española del 7 de enero a las 2:00 horas y será transmitida en vivo y en directo por Movistar+ y TNT. El evento estará bajo los comentarios de las presentadoras de 'La Script' María Guerra y Pepa Blanes en España.

Dos reconocidos actores españoles están nominados a los Globos de Oro 2019 en el ámbito televisivo. Nos referimos a Penélope Cruz, quien podría convertirse en la primera española en lograr uno de estos galardones, y Antonio Banderas.

En caso Penélope Cruz y Antonio Banderas logren alzar la estatuilla de los Globos de Oro 2019, se unirían a una lista reducida de españoles que se hicieron con este premio, la cual está conformada por Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Javier Bardem.

La actriz Penélope Cruz está nominada en los Globos de Oro 2019 en la categoría "Mejor actriz de reparto" gracias a su papel en "El asesinato de Gianni Versace". Ella está compitiendo contra Alex Bornstein, Patricia Clarkson, Thandie Newton e Yvonne Strahovski.

Por su parte, Antonio Banderas buscar alzar el premio de los Globos de Oro 2019 en la categoría "Mejor actor de miniserie". El actor español dio vida a Pablo Picasso en "Genius" y compite contra Daniel Brühl, Darren Criss, Benedict Cumberbatch y Hugh Grant.

Cabe mencionar que esta es la cuarta nominación de Penélope Cruz en los Globos de Oro. Anteriormente estuvo en la lista por sus participaciones en "Volver", "Nine" y "Cristina Barcelona". Antonio Banderas también ha conseguido el mismo número de nominaciones gracias a "La máscara del Zorro", "Evita", "And starring Pancho Villa as himself".

Trailer de "El asesinato de Gianni Versace"

Trailer de "Genius"