¡Confirmando! Habrá tres películas de Rick Grimes de The Walking Dead [VIDEO]

Se anunció hace varias semanas, incluso meses antes del estreno de la novena temporada de The Walking Dead. La muerte de Rick Grimes no sería su fin, no porque consideran su retorno a la serie, sino un proyecto más grande; películas, no una sino tres. Conoce aquí toda la información confirmada.

Scott M. Gimple, jefe de contenido de AMC ofreció una entrevista exclusiva para The Hollywood Reporter y además de contar sobre la famosa serie de apocalipsis zombie, adelantó el proyecto de hacer tres películas que tengan al actor Andrew Lincoln como protagonista.

“La historia de Rick continuará en películas”, reveló sin rodeos el representante de la cadena de televisión estadounidense. “Ahora mismo, estamos trabajando en otras tres películas, pero existe flexibilidad en el número de películas que serán finalmente. En los próximos años vamos a hacer especiales, y no descartamos nuevas series. El contenido de alta calidad digital y la trama son algo que nos definen actualmente, y queremos que siga siendo así”, indicó.

“Vamos a indagar en el pasado y ver a viejos personajes. Vamos a ver también a nuevos personajes y situaciones por supuesto”, acotó.

Con este anuncio, AMC espera recuperarse del bajo de rating que viene arrastrando desde hace un par de temporadas atrás.

Según medios estadounidenses, la novena temporada de The Walking Dead, inició su transmisión con la más baja audiencia de los últimos años, pero este bajón se recuperó en el quinto capítulo (9x05) que terminó con la muerte del policía, Rick Grimes.