Una investigación de Ojo Público reveló que la hermana del congresista Darwin Espinoza de Podemos Perú, Yngrid Jaruko Espinoza Vargas registra cinco órdenes de servicio con el Gobierno Regional de Áncash-Subregión Pacífico por una cifra general de S/15.000. De acuerdo con los datos oficiales del OSCE, se emitieron entre el 20 de agosto y el 20 de diciembre de 2021, cuando Espinoza ya ocupaba el cargo de congresista.

De acuerdo con la Ley N. °30225, los familiares de funcionarios públicos no podrán realizar contrataciones con el Estado. Esto fue incumplido por el familiar del parlamentario Espinoza, quien registra cuatro sanciones temporales impuestas por el Tribunal de OSCE por "contratar pese a estar impedida".

Darwin Espinoza pierde los papeles cuando le consultan por contrataciones de su hermana

Previo a la publicación del informe de Ojo Público, el medio intentó comunicarse con el legislador, pero este respondió de manera exaltada e incluso usó palabras agresivas contra el periodista que lo llamó. Cabe indicar, que negó que su hermana haya contratado con el Estado cuando él se encontraba en el cargo de congresista.

"¿(Has visto) desde cuándo mi hermana viene trabajando o ha trabajado en el Estado? ¿tú has visto? Y tú me dices que a partir de que yo he asumido el cargo. Lo que quieres decir es que yo he tenido injerencia en la contratación de mi hermana y eso es mentira", expresó.

Seguidamente, indicó que su hermana ha tenido órdenes de servicio antes y cuando él asumió el cargo, "ella cumplió (con las órdenes de servicio) y luego dejó de trabajar".

Sin embargo, según la información de OSCE, las fechas no coincidirían con lo declarado por el congresista y esto fue expresado por el periodista de Ojo Público. Ante este cuestionamiento se exaltó más y expresó: "De verdad dedíquense a otra cosa. Dejen de sacar estupideces. (...) Estoy grabando esta conversación. Te voy a mandar el audio para que tú veas. Y, ¿sabes qué?, saca lo que mierda quieras. Ya, chao".