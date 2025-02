A más de 24.000 años luz de la Tierra, en el interior de la Vía Láctea, los científicos han identificado dos objetos que viajan juntos a una velocidad sin precedentes. Se trata de una estrella de baja masa y un posible exoplaneta que se mueven a más de 1,9 millones de kilómetros por hora. Este descubrimiento, realizado por la NASA y la Universidad de Maryland, representa el sistema planetario más rápido jamás registrado.

El hallazgo surgió gracias al fenómeno de microlente gravitacional, una técnica que permite detectar cuerpos celestes invisibles al curvar la luz de objetos más distantes. La velocidad extrema de estos cuerpos desafía las teorías actuales sobre la evolución estelar y podría implicar que fueron expulsados de su entorno original debido a interacciones gravitacionales con otros objetos masivos, como un agujero negro o una colisión estelar.

Un sistema estelar hiperveloz en la Vía Láctea

La detección de este sistema estelar hiperveloz se remonta a 2011, cuando astrónomos identificaron un evento de microlente gravitacional. En ese momento, las observaciones revelaron la presencia de dos objetos con una relación de masas inusual: uno era aproximadamente 2.300 veces más pesado que el otro. Sin embargo, no fue hasta un reciente estudio publicado en The Astronomical Journal que los investigadores confirmaron que el objeto mayor es una estrella con una masa equivalente a una quinta parte del Sol.

Representación de un mundo superneptuniano orbitando una estrella de baja masa cerca del centro de nuestra galaxia. Foto: NASA

Este sistema se desplaza a una velocidad más del doble de la del Sol en la galaxia. De acuerdo con Sean Terry, investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, "creemos que el objeto más pequeño es un exoplaneta de tipo superneptuno, con una masa 30 veces superior a la de la Tierra". Si la velocidad del sistema supera los 2,1 millones de kilómetros por hora, tendría la energía suficiente para escapar de la Vía Láctea y convertirse en un viajero intergaláctico.

¿Es una estrella con un planeta o un sistema completamente diferente?

A pesar de las evidencias recopiladas, los científicos aún debaten sobre la verdadera naturaleza de este sistema. Existen dos hipótesis principales: la primera sugiere que se trata de una estrella de baja masa con un exoplaneta en órbita, lo que convertiría a este en el primer planeta descubierto alrededor de una estrella hiperveloz.

Diagrama que ilustra las lentes gravitacionales. Foto: NASA

No obstante, otra posibilidad es que la señal detectada en 2011 no provenga de una estrella con un planeta, sino de un "planeta rebelde" con una exoluna. En este escenario, el objeto principal sería un planeta errante con una masa cuatro veces superior a la de Júpiter, acompañado por una luna masiva. "Si las observaciones futuras muestran que la estrella no se mueve como se espera, eso significaría que el modelo de planeta rebelde y exoluna es el favorito", explicó Aparna Bhattacharya, científica de la Universidad de Maryland.

Para confirmar cuál de estas hipótesis es la correcta, los astrónomos planean realizar nuevas observaciones en los próximos años con telescopios como Keck y Gaia. Si la estrella detectada se desplaza en la dirección esperada, se confirmará que es el mismo objeto observado en 2011. Si no, la hipótesis del planeta errante ganará fuerza.

¿Cómo afectará este descubrimiento al futuro de la astronomía?

Este hallazgo abre nuevas preguntas sobre la formación y evolución de sistemas planetarios en condiciones extremas. Si se confirma que un exoplaneta puede orbitar una estrella de hipervelocidad, esto implicaría que algunos sistemas planetarios pueden sobrevivir a procesos de expulsión violentos dentro de la galaxia.

Además, el telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuya misión está programada para los próximos años, permitirá estudiar más sistemas similares mediante observaciones detalladas del bulbo galáctico. "En este caso, utilizamos MOA por su amplio campo de visión y luego seguimos con Keck y Gaia por su resolución más nítida, pero con Roman no necesitaremos telescopios adicionales, lo hará todo", afirmó Terry.