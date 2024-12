Artemis 1 fue una misión no tripulada que buscó validar las tecnologías para misiones tripuladas futuras. Foto: NASA

El regreso del humano a la Luna, uno de los objetivos más ambiciosos de la NASA en las últimas décadas, ha sufrido un nuevo revés. Las misiones Artemis 2 y Artemis 3, que habían sido planificadas con fechas relativamente cercanas, experimentarán un retraso significativo debido a complicaciones técnicas.

A pesar de los avances logrados hasta ahora, la agencia espacial estadounidense necesita más tiempo para resolver ciertos desafíos en la cápsula Orión, la nave que llevará a los astronautas a la Luna. La 'carrera espacial' internacional podría verse afectada con el cambio de planes, con China ideando su propia misión lunar para la próxima década.

¿Por qué la NASA ha reprogramado las misiones Artemis?

La principal razón del retraso en las misiones Artemis 2 y Artemis 3 está vinculada a problemas técnicos detectados durante las pruebas iniciales de la cápsula Orión, que será la nave encargada de transportar a los astronautas a la Luna. Durante la misión Artemis 1, que consistió en un vuelo no tripulado, se descubrió que el escudo térmico de Orión sufrió un desgaste desigual al reingresar a la atmósfera terrestre. Este fenómeno no representó un peligro para la nave en su versión no tripulada, pero se identificaron áreas de mejora críticas para las futuras misiones tripuladas.

Los ingenieros de la NASA determinaron que el desgaste se debió a la trayectoria de reentrada que Orión siguió en su misión de prueba, una estrategia conocida como “salto”, que hizo que la cápsula rebotara en la atmósfera varias veces para disipar la energía del regreso. Sin embargo, la técnica provocó que se acumularan gases atrapados en el escudo térmico, lo que generó presión interna y provocó el agrietamiento de la capa exterior del mismo.

Además de este desafío, se identificaron otros problemas menores en el sistema de soporte vital de la cápsula Orión, así como en la batería, lo que también afectó el cronograma original. Los ajustes adicionales requieren tiempo para garantizar que la nave esté completamente lista para realizar vuelos tripulados de manera segura. En respuesta, la NASA ha decidido retrasar la fecha de lanzamiento de Artemis 2.

Artemis 1 probó los sistemas fundamentales sin tripulación, Artemis 2 los validará con astronautas a bordo en órbita lunar, y Artemis 3 llevará a cabo el alunizaje. Foto: NASA

¿Cuáles son las nuevas fechas de las misiones Artemis?

Artemis 2, que originalmente estaba prevista para septiembre de 2025, se llevará a cabo en abril de 2026. La misión tiene como objetivo enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, un vuelo que marca el retorno de los seres humanos a las cercanías del satélite después de más de 50 años.

Por otro lado, el alunizaje de Artemis 3, que inicialmente estaba programado para finales de 2026, se ha pospuesto hasta mediados de 2027. Este retraso también está relacionado con la necesidad de que se completen más pruebas y ajustes en el sistema de aterrizaje lunar, que en esta ocasión dependerá de la nave Starship de SpaceX.

Aunque SpaceX ha avanzado en el desarrollo de Starship, con varios vuelos de prueba exitosos, aún queda trabajo por hacer antes de que la nave pueda ser considerada completamente confiable para una misión de tan alto riesgo como un alunizaje lunar tripulado.