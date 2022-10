Ciencia 10 OCT 2022 | 19:28 h

El cerebro se ‘devora a sí mismo’ cuando perdemos horas de sueño, según estudio

Una investigación en roedores sugiere que los largos periodos de vigilia podrían causar que el cerebro humano elimine neuronas indiscriminadamente.

Los periodos largos de vigilia podrían causar que el cerebro humano elimine por su propia cuenta una cantidad significativa de neuronas. Foto: referencial / Govind Bhagavatheeshwaran / Daniel Reich / National Institute of Neurological Disorders and Stroke / National Institutes of Health (NIH)