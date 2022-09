Ciencia 01 SET 2022 | 23:10 h

El caso del paciente que se quejaba de un dolor de espalda y que resultó tener 3 riñones

Los médicos que lo atendieron quedaron sorprendidos al detectar 2 riñones fusionados. El insólito caso ocurrió en Brasil durante el 2020.

Una tomografía computarizada reveló un tercer riñón escondido en el cuerpo de un paciente brasileño de 38 años. Foto: The New England Journal of Medicine