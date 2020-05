La hidroxicloroquina usada contra la COVID-19 falla otra prueba: “No respaldan su uso”

Una nueva investigación arrojó que la hidroxicloroquina no tiene ventajas ni tampoco daños contra el nuevo coronavirus, contrario a lo que han esbozado algunos líderes, como el presidente estadounidense Donald Trump.

La prestigiosa The New England Journal of Medicine publicó el jueves 7 de mayo el estudio realizado en Estados Unidos, que desnuda otra vez el funcionamiento de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria.

Se le practicó a pacientes gravemente aquejados por la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, en hospitales de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos.

“El riesgo de intubación o muerte no fue significativamente mayor o menor entre los pacientes que recibieron hidroxicloroquina que entre los que no lo hicieron”, dijeron los autores del estudio.

La investigación “no debería servir para descartar el beneficio ni el daño del tratamiento con hidroxicloroquina”, según señalaron sus autores.

“Sin embargo, nuestros hallazgos no respaldan el uso de hidroxicloroquina en la actualidad, fuera de los ensayos clínicos aleatorios que prueban su eficacia”, precisaron.

Trump ha promocionado con frecuencia el uso de hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus.

La hidroxicloroquina y un compuesto relacionado, la cloroquina, se han empleado durante décadas para tratar la malaria y trastornos autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea.

El estudio se realizó entre pacientes de la sala de emergencias del Hospital Presbiteriano de Nueva York y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Según indicaron sus responsables, 811 pacientes recibieron dos dosis de 600 mg de hidroxicloroquina el primer día y 400 mg diarios durante cuatro días. Otros 565 pacientes no recibieron el medicamento.

Al comparar los dos grupos, “no hubo una asociación significativa entre el uso de hidroxicloroquina y la intubación o la muerte”, observa el estudio.

No es la primera vez

A finales del mes pasado un análisis financiado por el gobierno de Estados Unidos sobre los tratamientos de veteranos militares estadounidenses, reveló que la hidroxicloroquina no otorgó ningún beneficio contra la COVID-19.

Los investigadores observaron los registros médicos de 368 veteranos hospitalizados en todo el país, que murieron o fueron dados de alta el 11 de abril.

Estudio observacional en New York: hidroxicloroquina no influye en pronóstico. (De 1376 pacientes, seguimiento 22.5 días, 811 (58.9%) recibieron hydroxychloroquine). En total 346 patients (25.1%) fueron intubados o murieron sin diferencias entre grupos.https://t.co/sieziG4W2K pic.twitter.com/hh8hT4S83K — Julian P Villacastin (@jvillacastin) May 8, 2020

Las tasas de mortalidad de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina fueron del 28%, en comparación con el 22% cuando se tomó con la azitromicina antibiótica.

La tasa de mortalidad para aquellos que solo recibieron atención estándar fue del 11%, de acuerdo al estudio publicado por un sitio de preimpresión médica final.

Rusia lo resalta

El 16 de abril Rusia ordenó usar y repartir sin costo alguno el medicamento chino hidroxicloroquina para el tratamiento del coronavirus.

Su indicación fue distribuir 68.600 envases enviados gratis desde China entre organismos médicos, centros médicos privados y órganos de poder ejecutivo federales y regionales.

Días posteriores el Ministerio de Sanidad ruso lo incluyó entre los seis fármacos recomendados para el tratamiento de la COVID-19 en el país.

