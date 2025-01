Wall Street termina a la baja sin demasiada reacción a decisión de la Fed

La bolsa de Nueva York terminó a la baja el miércoles, sin demasiada reacción a la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco Central) de mantener estables sus tasas de interés, en un mercado atento a los resultados de los gigantes de la tecnología.

El índice principal, el industrial Dow Jones, perdió 0,31%, el tecnológico Nasdaq 0,51% y el índice ampliado S&P 500 cayó 0,47%.

La bolsa siguió de cerca la decisión del Comité Monetario de la Fed (FOMC), que mantuvo sus tasas de interés de referencia como esperaba el mercado.

"La Fed hizo claramente lo que se esperaba", resumió en diálogo con la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"No modificaron las tasas, no cambiaron demasiado en sus formulaciones (...) y no hay cambios en las previsiones de recortes de tasas", añadió.

En su primera reunión de política monetaria desde la asunción de Donald Trump el 20 de enero, los directivos de la Fed votaron por unanimidad mantener las tasas entre 4,25% y 4,50%, señaló el banco central en una declaración al término de dos días de reunión.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en rueda de prensa posterior al encuentro del Comité Monetario que el banco central no necesita apresurarse para hacer nuevos recortes.

La Fed, por otra parte, espera a ver si las promesas de campaña de Trump se concretan, para poder juzgar su impacto en la vida de los estadounidenses.

"En la situación actual, hay sin dudas un nivel de incertidumbre más alto a causa de los cambios políticos importantes en varias áreas: los aranceles, la inmigración, la política presupuestaria y la regulación. Eso añade incertidumbre. (La Fed) esperará y estudiará cómo adaptarse", declaró Powell en rueda de prensa.

El mercado comenzó a recibir, tras el cierre, resultados de grandes empresas del sector tecnológico.

Tesla anunció resultados para el cuarto trimestre de 2024 que no cumplieron con las expectativas.

La firma del magnate Elon Musk anunció una facturación en el periodo de 25.710 millones de dólares, un aumento del 2% en 12 meses, por debajo del consenso del mercado.

El beneficio neto cayó 71% en la comparación interanual, a 2.320 millones de dólares, cuando el consenso era de 2.670 millones.

De su lado, Microsoft facturó 69.600 millones de dólares en el último trimestre de 2024 con una ganancia neta de 24.000 millones, unos resultados ligeramente superiores a las previsiones aunque su actividad de informática en la nube, indicador clave del sector de la inteligencia artificial, decepcionó al mercado.

Entre octubre y diciembre su rama de informática en la nube generó 25.500 millones de dólares de ingresos, por debajo de lo esperado por los analistas.

El grupo estadounidense Meta superó sus propias expectativas y las del mercado con una facturación de 48.400 millones de dólares y ganancia neta de 20.800 millones en el cuarto trimestre de 2024.

ni/mr/llu/mr/dga