Malestar en Alemania tras el apoyo de Elon Musk a la extrema derecha

Un mensaje del multimillonario estadounidense Elon Musk en X afirmando que solo el partido de extrema derecha AfD puede "salvar a Alemania" generó malestar el viernes en el país, en plena campaña para las elecciones anticipadas de febrero.

"No es la primera vez que Elon Musk comenta sobre la política alemana en X. No lo tenemos en cuenta, no emitimos juicios", declaró una portavoz del gobierno, Christiane Hoffmann, durante una rueda de prensa habitual.

La portavoz evitó hacer valoraciones sobre este mensaje, pero recordó que el gobierno alemán está "preocupado por el desarrollo de la plataforma X y lo que ocurre en ella".

Musk, propietario de X y cercano al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribió: "Solo la AfD puede salvar a Alemania".

El Partido Alternativa para Alemania (AfD), una formación de extrema derecha hostil a los migrantes, antisistema y prorrusa, celebró el mensaje. "Tienes toda la razón", publicó su copresidenta Alice Weidel.

Musk, que se especula que ocupará algún cargo oficial en el próximo gobierno de Trump, se inmiscuyó también en la política británica atacando al Partido Laborista en el poder.

Su apoyo al partido de extrema derecha Reform UK, de Nigel Farage, también generó preocupación entre los conservadores.

El diputado del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) del canciller Olaf Scholz, Axel Schäfer, calificó el mensaje del empresario de "completamente inaceptable".

"Rechazamos cualquier injerencia en nuestra campaña electoral", agregó, en declaraciones al diario Tagesspiegel.

La AfD cuenta con alrededor del 19% de las intenciones de voto en las encuestas de cara a las elecciones anticipadas del 23 de febrero, organizadas tras la caída del gobierno tripartito de Olaf Scholz a principios de noviembre.

Los conservadores de la CDU/CSU lideran con alrededor del 32%, mientras que el SPD de Scholz se sitúa en torno al 15%. Todos los partidos excluyen una cooperación gubernamental con la AfD.

