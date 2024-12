América sufre y resiste ante Monterrey y se convierte en tricampeón del fútbol mexicano

El América se consagró el domingo tricampeón del fútbol mexicano al ganar el torneo Apertura-2024 tras empatar 1-1 de visita con el Monterrey en el partido de vuelta de la final, jugado en el estadio BBVA.

El paraguayo Richard Sánchez, al minuto 24, puso en ventaja al América y el colombiano Johan Rojas, al 85, marcó para el local.

Las 'Águilas' se consagraron campeonas con un marcador global de 3-2 bajo el mando del director técnico brasileño André Jardine.

"Soñamos mucho con este día, tuvimos una liguilla de ensueño donde todas las cosas que intentamos nos salieron bien... Los jugadores se dedicaron mucho y nunca dejaron de creer... Ahora queremos vacaciones y disfrutar el título", destacó Jardine.

El América logró así su vigésimo título de liga. Antes se se había coronado en las temporadas 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928 (en la época amateur), 1965-1966, 1970-1971, 1975-1976, 1983-1984, 1984-1985, PRODE-1985, 1987-1988, 1988-1989, Verano-2002, Clausura-2005, Clausura-2013, Apertura-2014, Apertura-2018, Apertura-2023 y Clausura-2024.

Monterrey tuvo su primera oportunidad al minuto tres, cuando el español Sergio Canales envió un servicio al área para que el estadounidense Brandon Vázquez conectara de cabeza sin mayores problemas para el portero Luis Malagón.

América respondió al 16 cuando Kevin Álvarez llegó al área de los 'Rayados' y enfrentó al portero Luis Cárdenas, que rechazó el tiro a quemarropa.

Dos minutos después, las 'Águilas' embocaron la pelota en el arco del Monterrey con un testarazo de Henry Martín, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Tras una larga secuencia de pasos desde el fondo, el América encontró el 1-0 al 24 con un disparo de Richard Sánchez desde fuera del área al ángulo superior izquierdo.

- El portero Malagón clave -

Malagón evitó el empate regiomontano al 27 al contener un remate del argentino Germán Berterame dentro del área.

El portero de las 'Águilas' nuevamente estuvo atento al 32 para contener un testarazo de Gerardo Arteaga.

Ya en el segundo tiempo, al 49, en medio de una reanudación intensa del Monterrey, Malagón manoteó por encima del larguero un cabezazo del colombiano Stefan Medina.

Un tímido remate de cabeza de Vázquez, al 57, fue controlado por Malagón sin problemas.

Monterrey volvió a causar peligro hasta el 73 cuando Roberto de la Rosa sacó un tiro raso que se fue desviado. A partir de ahí, los 'Rayados' sofocaron a la visita.

Al 74, América dejó ir su última oportunidad cuando el uruguayo Rodrigo Aguirre apareció en el área por el sector izquierdo, se acercó al área chica pero su disparo fue tapado por Cárdenas con las piernas.

Después de un dominio abrumador, los 'Rayados' por fin consiguieron el 1-1 a los 85 minutos. Johan Rojas controló la pelota en el área y se perfiló para fusilar a Malagón.

Las 'Águilas' se salvaron del segundo gol regiomontano al 88 con un remate de cabeza picado del chileno Sebastián Vegas que se estrelló en el travesaño.

En un último intento desesperado, al 90+3, Rojas pegó un cañonazo lejano que salió desviado.

De esta manera, el América con el DT Jardine se convirtió en el primer tricampeón de los torneos cortos del fútbol mexicano, instaurados en 1996.

"Llega un momento del partido en que el rival ya no tiene nada que perder y va con todo al frente, y la responsabilidad te hace defenderte con todo lo que puedes. No me imagino ganar títulos de esta magnitud sin tener también una capacidad de sufrir", destacó Jardine.

str/ma