Sudamericanos en Europa: argentinos lideran goleada del Atlético y Martinelli revive al Arsenal

Los argentinos Julián Álvarez y Ángel Correa fueron las figuras más destacadas en la goleada del Atlético de Madrid en su visita al Sparta de Praga (6-0) al convertir un doblete cada uno.

También lució su compatriota Giuliano Simeone al registrar su primera asistencia en la Champions League.

En Lisboa, el Arsenal se impuso al Sporting (5-1) para meterse entre los ocho primeros puestos de la clasificación.

Los brasileños Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhaes contribuyeron con un tanto cada uno.

- Julián Álvarez y Ángel Correa lucen en Praga -

El Atlético de Madrid conquistó su segundo triunfo consecutivo en la Champions League con una goleada a domicilio ante el Sparta de Praga (6-0).

Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Ángel Correa fueron las grandes figuras del encuentro al convertir un doblete cada uno.

La 'Araña' abrió la cuenta para el cuadro rojiblanco (15) en el cobro de un tiro libre directo desde el borde del área.

"Cuando vi la falta le dije a Rodri (de Paul) que iba a patear, que tenía confianza y que la iba a meter. No sé si soy especialista (en cobros); he pateado en el City y en River, en mis anteriores clubes. Fue el primero (con el Atlético) y por suerte se me dio", explicó tras el encuentro.

El delantero marcó su segundo tanto de la tarde (59) para elevar la cuenta visitante a 3-0 al poner el broche de oro a una jugada colectiva con una vistosa definición a un pase medido de Giuliano Simeone.

Julián Álvarez, que llegó a nueve goles en 20 partidos disputados hasta el momento en todas las competiciones, completó 79 minutos antes de ser sustituido por Ángel Correa.

El ex de San Lorenzo, revulsivo habitual del entrenador Diego Simeone, hizo lo propio en la recta final para redondear el resultado.

Con cinco minutos restantes en el cronómetro (85) puso el 5-0 con un remate raso a un servicio al área del brasileño Samuel Lino.

'Angelito' cerró la cuenta rojiblanca en los últimos instantes de tiempo reglamentario (89) después de conducir hasta el área para sacar un disparo a una esquina.

Correa hiló su segundo partido de Champions League viendo puerta para llegar a cinco goles y una asistencia en 19 partidos disputados hasta el momento.

Giulano Simeone, por su parte, se estrenó como asistente en Champions League y se mantuvo 79 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

También vieron acción el uruguayo José María Giménez y el argentino Rodrigo de Paul.

"Sabemos que por el formato necesitamos sumar de tres y hacer goles. Es importante sumar todos los goles que podamos", comentó Julián Álvarez en torno a la goleada.

"La competición (en su nuevo formato) va a contar todo. No sé a dónde llegaremos, pero la intención estuvo y por eso seguimos apretando por si mañana nos puede ayudar", dijo, por su parte, el entrenador Diego Simeone.

El Atlético de Madrid llegó a nueve puntos luego de tres victorias y dos empates, colocándose en el puesto 14 de la clasificación.

- Martinelli encamina triunfo de los 'Gunners' -

El Arsenal consiguió su primera victoria a domicilio en la Champions League al imponerse al Sporting de Lisboa (5-1) y logró mantenerse entre los primeros ocho clasificados en la tabla.

El volante brasileño Gabriel Martinelli inauguró el electrónico (7) luego de aprovechar una pifia del arquero uruguayo Franco Israel para marcar a puerta vacía.

Con el tanto del brasileño, el Arsenal puso fin a una racha de cuatro partidos fuera de casa sin ver puerta en el torneo continental.

El Arsenal se fue al descanso con la ventaja por 3-0 luego de que el central brasileño Gabriel Magalhaes convirtiera su tercera diana en la temporada (45) con un remate de cabeza en un saque de esquina.

Martinelli, que hiló su segundo partido viendo puerta, fue titular y disputó 70 minutos antes de ser sustituido. Magalhaes, por su parte, completó 84 minutos en la cancha.

