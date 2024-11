Hamilton domina la primera jornada de ensayos libres en Las Vegas

El veterano piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó los mejores tiempos de los dos primeros ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) de Fórmula 1, en los que Max Verstappen (Red Bull) obtuvo discretos resultados.

El neerlandés concluyó la primera tanda en el quinto puesto, dos por detrás de su gran rival, el británico Lando Norris (McLaren), el único piloto que puede evitar que Verstappen se corone el sábado como tetracampeón de Fórmula 1.

'Mad Max' terminó en el decimoséptimo lugar de los segundos entrenamientos, que se celebraron en las condiciones más frías de la temporada y concluyeron cerca de la medianoche en el circuito callejero de la capital del juego.

Verstappen, ganador el año pasado en el regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas tras cuatro décadas de ausencia, no llegó a marcar tiempo con los neumáticos blandos, los de mejor rendimiento.

Norris, en cambio, logró la segunda mejor vuelta a 0.011s de Hamilton y sigue calentando motores para intentar frustrar el cuarto título consecutivo de Verstappen.

El sábado, al neerlandés le bastará con finalizar por delante de Norris o no ceder más de dos puntos en su duelo particular. En caso de no lograrlo todavía tiene por delante otros dos Grandes Premios, los de Catar y Abu Dabi en diciembre.

Más difícil se antoja que su equipo, Red Bull, adelante a McLaren y Ferrari en la pugna por el título de constructores. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, el otro piloto de Red Bull, fue décimo y decimonoveno en los dos ensayos del jueves.

De su lado el joven piloto argentino Franco Colapinto (Williams) finalizó en el decimoséptimo y decimoctavo lugar.

- Mercedes marca el paso -

Bajo temperaturas alrededor de los 10 ºC, los autos de Mercedes fueron los que mejor se adaptaron a las condiciones de un trazado que recibió críticas por la suciedad del asfalto y el escaso agarre.

El británico George Russell concluyó en el segundo lugar de los primeros ensayos, a 0.396s de Hamilton, y fue después tercero.

Ferrari, que se esperaba que fuera la escudería a batir este fin de semana, también tuvo al monegasco Charles Leclerc y al español Carlos Sainz entre los puestos de cabeza a lo largo de la jornada.

El único incidente remarcable fue una avería del Williams de Alexander Albon que interrumpió brevemente la segunda sesión.

El tercer y último ensayo libre tendrá lugar el viernes a las 18H30 (02H30 GMT del sábado) antes de la clasificación prevista para las 22H00 (06H00).

De forma poco habitual, este Gran Premio se disputará en sábado en una prueba nocturna que arrancará a las 22H00 locales (06H00 GMT del domingo) en el corazón del Strip, la famosa avenida de los casinos.

- Resultados de los segundos ensayos libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.825 (25 vueltas)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.836 (25)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.015 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:34.105 (29)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.313 (29)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:34.651 (30)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34.686 (20)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.798 (26)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:34.818 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.997 (23)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:35.020 (28)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:35.221 (26)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:35.251 (27)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:35.440 (25)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.671 (24)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:35.765 (28)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35.834 (25)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:35.868 (30)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:36.055 (25)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:39.629 (4)

