Miles de maestros públicos de Guatemala exigen a Arévalo un nuevo convenio laboral

Miles de maestros del sector público marcharon este jueves en la capital de Guatemala para exigir al gobierno del presidente Bernardo Arévalo la firma de un nuevo convenio laboral.

Los profesores caminaron desde una zona comercial en el sur de la capital hasta el centro histórico convocados por Joviel Acevedo, principal dirigente sindical del país y férreo opositor del mandatario socialdemócrata.

"Estamos buscando un puente para buscar una luz al final del túnel para poder crear un diálogo (...) formal y real" con el gobierno, dijo Acevedo a la televisora Vea Canal.

El Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el más importante del país y que lidera Acevedo, mantienen desde enero negociaciones para desencallar el conflicto laboral.

El sindicato exige que el contenido de las negociaciones se confidencial, una medida rechazada por el gobierno.

Acevedo denunció el jueves una "campaña" mediática gubernamental para "difamar" a su movimiento sindical así como "amenazas" de sanciones contra los maestros que participaron en la marcha. El gobierno negó poco después estas acusaciones.

"No nos callarán, no nos amedrentarán y no nos detendrán", señaló el líder sindical, quien mantuvo buena relación con el antecesor de Arévalo, el derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).

Bajo la consigna de "Magisterio unido, jamás será vencido", algunos maestros llevaron pancartas en las que pedían la "renuncia" de Arévalo, en el poder desde enero, y de la ministra de Educación, Anabella Giracca.

El martes, el gobierno indicó en un comunicado que es "falso" que esté "retrasando maliciosamente la firma" del convenio, como afirman los maestros.

El tira y afloja entre las partes está marcado por el asesinato, a mediados de octubre, de un hijastro de Acevedo en un municipio norteño del país.

La fiscalía, que mantiene un enfrentamiento con el presidente, informó de que una de las hipótesis que baraja es que el ataque se produjo por desavenencias sobre la labor que realiza la madre de la víctima como supervisora educativa.

