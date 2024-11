Sinner conquista en casa su primer Masters ATP

El número 1 del tenis masculino, el italiano Jannik Sinner, coronó su impresionante temporada 2024 en el circuito conquistando por primera vez en su carrera el Masters ATP, al superar en la final al estadounidense Taylor Fritz (5º) por 6-4 y 6-4, este domingo en Turín.

Sinner, de 23 años, suma así un decimoctavo título a su palmarés y un octavo a su balance de 2024, un año en el que levantó dos trofeos del Grand Slam (Australia y Estados Unidos) y tres Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghái).

En 2023, Sinner había llegado a la final del Masters de final de curso, pero allí perdió ante el serbio Novak Djokovic, que domina el palmarés histórico con siete coronas pero que no tomó parte en esta edición.

- En Italia, por fin -

El éxito de este domingo le permite sacarse aquella espina y corregir además otra anomalía, ya que hasta ahora no había logrado ganar un torneo disputado en suelo italiano.

Impulsado por los 'tifosi' reunidos en el Inalpi Arena, Sinner tuvo un recorrido impecable en el 'Torneo de Maestros' de este año, con cinco victorias en cinco partidos, sin perder ni un set. Eso le permitirá además recibir una prima bonificada de 4,9 millones de dólares (4,4 millones de euros).

"Esto es increíble. Es mi primer título en Italia y eso significa mucho para mí. Es algo muy especial. Para conseguirlo, simplemente me centré en estudiar qué funcionaría mejor con cada contrincante e intenté hacer mi mejor tenis. Esa ha sido la clave. He hecho un torneo de muy alto nivel, creo que por momentos no podría haber jugado mejor, así que estoy muy feliz", declaró Sinner.

"Respecto a la final del año pasado, intenté hacerlo mejor que entonces. Estoy muy satisfecho por haber resistido la presión y poder compartir esto con el público italiano", apuntó.

En junio, Sinner se había convertido en el primer italiano en llegar al número 1 del mundo en la clasificación ATP. Para poner la cereza sobre el pastel, el tenista pelirrojo tiene una última misión en este 2024, la Copa Davis que se dispone a afrontar la próxima semana en Málaga (España) y donde su país empezará ante Argentina en cuartos de final.

- EEUU, esperando desde Sampras -

Fritz había dado la sorpresa en semifinales al derribar a un hombre en forma, el alemán Alexander Zverev (2º), pero esta vez no pudo con el juego sin fisuras de Sinner.

El californiano resistió seis juegos antes de ceder su servicio una primera vez. La presión constantes de Sinner provocó también un 'break' en el quinto juego del segundo set, lo que permitió al tenista local llevarse la victoria.

Sinner concluyó la final ya en la primera bola de partido de la que dispuso, para convertirse en el primer italiano en ganar el Masters ATP.

Fritz ya había caído ante Sinner en septiembre en la final del Abierto de Estados Unidos (6-3, 6-4, 7-5) y en el inicio de esta semana en la fase de grupos de este Masters, también entonces por 6-4 y 6-4.

Con la derrota de Fritz, Estados Unidos tendrá que seguir esperando para reconquistar un torneo que ninguno de sus representantes gana desde que lo hiciera Pete Sampras en 1999.

A Fritz le quedará el consuelo de subir una posición en la clasificación ATP. Acabará el año en el puesto número 4.

"Ha sido una buena semana para mí, con buenos resultados. Simplemente puedo felicitar a Jannik y a su equipo porque han hecho un tenis realmente increíble", se resignó.

- Triunfo alemán en dobles -

Unas horas antes, el salvadoreño Marco Arévalo y su compañero croata Mate Pavic cayeron en la final del dobles de este Masters por 7-6 (7/5) y 7-6 (8/6) ante la dupla alemana formada por Kevin Krawietz y Tim Pütz.

Krawietz (32 años) y Pütz (36 años) habían estado al borde de la eliminación el sábado en semifinales, llegando a levantar una bola de partido en contra ante los australianos Max Purcell y Jordan Thompson.

En la fase de grupos ya habían conseguido vencer a Arévalo y Pavic, la pareja que ganó en junio Roland Garros y que tendrá al menos el consuelo de acabar el año como números 1 del mundo.

jr/cyj/dr/dam