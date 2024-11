Francia en pie de guerra contra un acuerdo UE-Mercosur

Dirigentes de todo el arco político francés y el sector agropecuario se movilizan con una excepcional unanimidad contra la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en nombre de la defensa de la agricultura y el medio ambiente.

La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) parece decidida a firmar antes de fin de año un tratado de libre comercio con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo), contra el parecer de Francia, que lo rechaza en los términos actualmente planteados.

El primer ministro francés, Michel Barnier, declaró en Bruselas este miércoles que "en las condiciones actuales, este acuerdo no es aceptable para Francia y no lo será".

"Recomiendo que no se ignore la posición de un país como Francia", agregó tras mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Más de 600 parlamentarios franceses (diputados, senadores y diputados europeos) escribieron el martes a Von der Leyen para afirmar su oposición al tratado.

Para bloquear la decisión, Francia necesita una minoría de bloqueo, de por lo menos cuatro de los 27 países de la UE, en el Consejo, una instancia que reúne a los gobiernos del bloque.

Alemania y España presionan por sacar adelante el acuerdo, Polonia y Austria expresaron su oposición y otros países --como Italia, Irlanda y Países Bajos-- se reservan su posición por ahora, según fuentes diplomáticas en Bruselas.

- El objetivo no es "bloquear" a Francia -

Los sindicatos agropecuarios están convocando manifestaciones, menos de un año después de una movilización histórica, con bloqueos de carreteras en toda Francia, por reivindicaciones del sector.

Los productores agrícolas, que siguen denunciando la burocracia y los bajos ingresos, están golpeados por las malas cosechas y las pérdidas relacionadas con nuevas enfermedades animales y en estado de alerta por la perspectiva de una firma del acuerdo con el Mercosur.

La alianza sindical agrícola mayoritaria formada por la FNSEA y los Jóvenes Agricultores (JA) lanzó el miércoles un llamamiento a una movilización nacional de agricultores "a partir del lunes" 18 de noviembre.

Principalmente, quieren "hacer oír [...] la voz de Francia" durante el G20 que se celebrará este mes en Brasil.

"Europa no debe convertirse en un colador y no puede importar productos que no respetan ninguna de nuestras normas", declaró a la radio France Inter el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

"Nuestro objetivo no son las autopistas", precisó y añadió que tampoco es "bloquear" ni "matar de hambre" a Francia.

Los sindicatos mayoritarios argumentan que los franceses encontrarían en sus platos más productos cultivados con pesticidas prohibidos en la UE o criados con antibióticos que activan el crecimiento de los animales.

La Coordinación Rural, segundo sindicato más representativo, promete "una revuelta agrícola" a partir del 19 de noviembre", con un "bloqueo del transporte de alimentos".

Un sindicato minoritario, Confederación Paisana, participó el miércoles en varias manifestaciones contra el Mercosur en Bruselas, París y en el sur de Francia.

