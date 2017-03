Phillip Butters reaparecerá este lunes en otra radio local tras su salida de Capital

medios radiales por un buen tiempo; sin embargo, su regreso a los micrófonos se dará antes de lo imaginado. Tras su intempestiva salida de radio Capital, se creyó que el conductor Phillip Butters estaría alejado de lospor un buen tiempo; sin embargo, su regreso a los micrófonos se dará antes de lo imaginado.

A través de las redes sociales, este jueves corrió el rumor de que el polémico locutor ingresaría a radio Exitosa, algo que ha sido confirmado por fuentes desde interior de Corporación Universal, dueña del medio radial.

Exitosa confirmaron a La República que Phillip Butters ingresará al plantel periodístico del medio y que su estreno sería este lunes 13, tal como lo habían señalado algunos usuarios a través de Fuentes deconfirmaron a La República queingresará al plantel periodístico del medio y que su estreno sería este lunes 13, tal como lo habían señalado algunos usuarios a través de Twitter , en medio de la sorpresa de aquellos que respaldaron su despido de Capital por su accidentada participación en la marcha “ Con mis hijos no te metas ”.

El anuncio de su incorporación se haría este viernes. Butters sería entrevistado por la mañana (10:00 am) en dicha emisora por Nicolás Lúcar

Este jueves Juan Carlos Tafur, uno de los periodistas de mayor trayectoria en Exitosa, ya se había pronunciado al respecto, ante los rumores. Luego de comentar que desde este viernes 10 saldrá de vacaciones por espacio de una semana, señaló que ya comunicó a la compañía su posición sobre el ingreso de Butters a Exitosa.

“La situación sigue en evaluación hasta el momento y mientras no ocurra no podré ni puedo engañar a la opinión pública dando información que no es correcta. Por lo pronto, lo único que yo puedo decir es que mañana me voy de vacaciones”, había afirmado hoy en su programa matutino.

Ante la confirmación del ingreso de Butters, podrían producirse cambios significativos al interior de la radio de noticias. Y es que Taffur y otros periodistas darían un paso al costado al no estar de acuerdo con la incorporación del polémico conductor.