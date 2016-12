El embarazo más extraño en la historia de la medicina que alertó a toda Francia

El hecho sucedió en el Centro Hospitalario de la Universidad de Angers, en Francia, cuando el obstetra analizó las ecografías y advirtió que las dos extremidades del bebé salían por el costado del útero. Las paredes de este órgano se habían roto.

De acuerdo al reporte de The New England Journal of Medicine, la ruptura no se produjo por el movimiento de la criatura sino por la rigidez de la pared que no pudo continuar expandiéndose más. No era el primer parto de la mujer, sino el sexto.