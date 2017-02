Angie Jibaja pasa por un mal momento. La modelo peruana y Felipe, con quien mantenía una relación sentimental durante años, ingresaron al programa reality ‘Doble tentación’, en Chile.

Según el formato de la producción, cada uno de los participantes es seducido por otro joven y, en el caso de Felipe, fue Ambar Montenegro la elegida para ser su “tentación”. Anteriormente, ambas modelos se habían encarado por el colombiano.

“No me gusta que estés tocando a mi marido a cada rato”, le reclamó anteriormente, la peruana a Montenegro. Esta vez, Angie Jibaja ya no pudo soportar la situación y terminó con Felipe en vivo para la televisión chilena.

“Sabes que no quiero que le hables y le hablas como si nada. Te pedí algo y tú me lastimas. No confío en ti. Ella se apoyó en ti. Tú quién eres para que ella se apoye en ti. Eres malo”, fueron las palabras que le dijo Jibaja al colombiano para terminar con él.

Por su parte, Felipe le aclaró que él no era malo y que estaba frente a ella en el momento en que la colombiana se apoyó en él. Oriana, otra integrante del reality, se pronunció para defender a Angie y aseguró que ella solo estaba pidiendo respeto a su pareja y que a él no le importaba eso.

“Tú estás entrando al reality porque ella es Angie Jibaja y ella solo te pidió respeto”, le dijo Oriana al colombiano. La peruana y Felipe terminaron su relación su amorosa, pero el reality continúa y no se sabe qué más podría suceder.