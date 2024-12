Propuesta de una reserva estratégica de Bitcoin: contexto, actores e implicancias

El Bitcoin Policy Institute (BPI) ha presentado una propuesta de orden ejecutiva titulada 'Designating Bitcoin as a Strategic Reserve Asset within the Exchange Stabilization Fund (ESF)', la cual podría ser implementada por el presidente de Estados Unidos. Este documento propone que el gobierno estadounidense adopte Bitcoin como un activo estratégico de reserva, con el fin de fortalecer la estabilidad económica del país, asegurar su posición financiera global y fomentar la innovación tecnológica en torno a la industria de activos digitales.

Objetivos de la propuesta

La propuesta se enfoca en tres objetivos fundamentales:

Establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR): Esta reserva sería gestionada dentro del ESF, un fondo del Departamento del Tesoro de EE. UU. utilizado históricamente para estabilizar la moneda nacional y responder a crisis económicas. La SBR busca diversificar los activos del gobierno y proteger la economía estadounidense a largo plazo.

Reconocer a Bitcoin como activo estratégico: Al designar Bitcoin como un activo estratégico similar al oro, se pretende ampliar las reservas del gobierno, resguardando la economía ante posibles turbulencias financieras y fortaleciendo la resiliencia del dólar.

Liderar la industria global de Bitcoin: La adopción institucional posicionaría a EE. UU. como un referente mundial en la industria, atrayendo capital, talento y fomentando el desarrollo tecnológico de la infraestructura Bitcoin.

Actores principales

Bitcoin Policy Institute (BPI): Organización independiente que promueve políticas públicas relacionadas con Bitcoin. Su rol ha sido clave al proponer esta orden ejecutiva, presentándola como una solución para los desafíos económicos globales. Donald Trump: Como candidato en la carrera presidencial, ha expresado interés en políticas pro-Bitcoin, diferenciándose de la administración actual. De ganar las elecciones, esta orden ejecutiva podría ser implementada en sus primeros días de gobierno. Departamento del Tesoro: Principal responsable de administrar el ESF y supervisar la implementación de la Strategic Bitcoin Reserve (SBR). El Secretario del Tesoro tendría la tarea de adquirir y gestionar Bitcoin en nombre del gobierno. Agencias Federales: La propuesta menciona que cualquier Bitcoin bajo control de agencias federales, como el U.S. Marshal Service, sería transferido a la SBR. Esto incluye Bitcoin incautado en procesos judiciales.

Política de implementación

El documento detalla los pasos necesarios para la ejecución de la orden:

Consolidación de tenencias de Bitcoin gubernamental: En un plazo de 7 días, cualquier Bitcoin bajo control de agencias federales no podrá ser subastado ni vendido. Estos activos serán transferidos a la SBR.

Programa de adquisición de Bitcoin: En un plazo de 60 días, el Secretario del Tesoro implementará un programa formal de adquisición y gestión de Bitcoin dentro del ESF.

Implicancias económicas y políticas

La adopción de Bitcoin como activo estratégico representa un cambio significativo en la política económica de Estados Unidos. Al acumular Bitcoin, el gobierno podría diversificar sus reservas, protegerse contra la inflación y liderar el mercado global de activos digitales. Además, esto incentivaría la innovación y posicionaría a EE. UU. como pionero en la integración de Bitcoin en la economía nacional.

Por otro lado, este enfoque podría generar desafíos, como la volatilidad del precio de Bitcoin y la necesidad de crear marcos regulatorios más claros. A nivel geopolítico, Estados Unidos podría consolidar su liderazgo financiero frente a otros países, como China, que han adoptado posturas más restrictivas hacia Bitcoin.

Un cambio en el panorama global

La propuesta del BPI busca integrar Bitcoin como un activo estratégico en la economía estadounidense, posicionando al país como líder en innovación financiera. Con el apoyo de un gobierno pro-Bitcoin, esta medida podría marcar el inicio de una transformación en las políticas económicas globales y en la adopción institucional de Bitcoin como reserva de valor.