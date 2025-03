¿Pensando en tu primer departamento? Una guía esencial para aprovechar al máximo las ferias inmobiliarias este 2025

Asistir a una feria inmobiliaria puede ser el primer gran paso hacia la compra de un departamento, pero también puede resultar abrumador para quienes no tienen experiencia en este tipo de eventos. Con decenas de proyectos, diversas opciones de financiamiento y múltiples ofertas, es clave llegar preparado para tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades que se presenten.

En este contexto, Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®, comparte recomendaciones que ayudarán a los asistentes a optimizar su visita y acercarse con mayor seguridad a la compra de su primera vivienda. Con estos consejos, podrás navegar por la feria con confianza y claridad.

Define tu presupuesto y necesidades

Antes de asistir, establece cuánto puedes invertir y qué tipo de propiedad buscas. Pregúntate si necesitas un hogar para vivir o si lo consideras una inversión. Determina si requieres 1, 2 habitaciones o más, y si buscas en alguna zona particular por cercanía a familiares y trabajo. Tener claridad en tus objetivos te ayudará a enfocar tu búsqueda y evitar opciones que se salgan de tu rango financiero.

Investiga previamente

Revisa qué inmobiliarias y proyectos estarán presentes en la feria. Esto te permitirá identificar las opciones que se ajusten a tus intereses y preparar preguntas específicas para los expositores. Conocer de antemano las alternativas te dará una ventaja significativa al momento de tomar decisiones.

Verifica la trayectoria de las inmobiliarias

No todas las inmobiliarias ofrecen las mismas garantías. Investiga su reputación, revisa opiniones de clientes y asegúrate de que cuenten con certificaciones de calidad, como Best Place to Live®. Esta certificación garantiza un alto grado de satisfacción y cumplimiento en sus proyectos, gracias a que sus estándares se catalogan de acuerdo al feedback de los propios compradores.

Prepara una lista de preguntas clave

Llevar contigo dudas específicas te ayudará a obtener información valiosa. Pregunta sobre facilidades de pago, fechas de entrega, áreas comunes, costos de mantenimiento y cualquier otro aspecto relevante. Tener un enfoque claro en tus interrogantes facilitará la comunicación con los expositores.

Lleva documentación necesaria

Si consideras la posibilidad de reservar o comprar una propiedad durante la feria, lleva contigo documentos como tu DNI, información financiera y, si es posible, una preaprobación bancaria. Esto agilizará el proceso y te permitirá aprovechar promociones exclusivas que puedan surgir durante el evento.

Analiza con calma después del evento

Evita tomar decisiones apresuradas. Dedica tiempo después de la feria para evaluar la información recopilada, comparar opciones y consultar con expertos si es necesario. Este análisis te permitirá tomar decisiones más informadas y alineadas con tus necesidades.

Sobre Best Place to Live

Best Place to Live es la certificación internacional que reconoce a las mejores inmobiliarias o constructoras en países como Chile, Perú, Colombia, México y Ecuador, en base a la satisfacción de sus compradores. El sello de calidad inmobiliaria se basa en la opinión de compradores reales, lo que garantiza un alto estándar en el sector.