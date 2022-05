Aníbal Torres, titular del Consejo de Ministros, se refirió a la interpelación aprobada en su contra en el pleno del Congreso, debido al manejo de las protestas sociales en el interior del país y a la declaración del toque de queda en Lima y Callao el último 5 de abril. Al respecto, el jefe del gabinete ministerial señaló que “se encuentra preparado” para que el Parlamento lo censure, pues mencionó que, durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, varios congresistas dejaron claro que lo pueden hacer “con razón o sin razón”. “Yo sí estoy preparado para todo, tengo entendido que el Congreso me va a censurar. Yo ahora he ido (a la Comisión de Fiscalización) y he declarado sobre todo lo que me han preguntado, yo voy a ir y declarar sobre todo lo que ocurrió (…) Ellos (los legisladores), con razón o sin razón, me pueden censurar, yo no voy a decir nada”, mencionó durante una entrevista para Canal N. Video: Canal N.