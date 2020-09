Crash Bandicoot cumple 24 años: curiosidades del marsupial [VIDEO]

Crash Bandicoot fue un juego de lanzamiento para la PlayStation, este salió a la venta el 9 de septiembre de 1996. Recibió elogios por sus gráficos y críticas por sus controles y poca innovación en el sistema de plataformas en 3D. En EEUU fue el juego más vendido de la consola y el octavo más vendido en toda la vida de la PlayStation. Para celebrar sus 24 años, les dejo algunos datos que quizás no sabías de Crash Bandicoot. - El nombre del proyecto del juego mientras estaba en desarrollo era “Sonic's Ass Game” (El juego del trasero de Sonic). Esto se debe a que Sonic era el juego más icónico con secciones donde la cámara estaba en su espalda y los jugadores tenían que ver el trasero del personaje. Esta vista se utilizó de inspiración para desarrollar Crash Bandicoot. - Tawna, la enamorada de Crash, fue diseñada tomando de referencia a Pamela Anderson y Jessica Rabbit. El diseño original no fue aprobado por Universal Interactive Studios (Publicador del juego), incluso la versión que sale en el primer juego no había sido totalmente aceptada y se le obligó al estudio cambiar el diseño. Tawna sufrió tantos cambios que terminó siendo removida de las secuelas. - Por un tiempo Crash fue la mascota de PlayStation, sin embargo, Ken Kutaragi – El Padre de PlayStation – estaba en contra de tener una mascota relacionada a la consola, ya que estaba enfocada a una audiencia adulta y no infantil como Nintendo. Kutaragi odiaba a Crash Bandicoot. - Las icónicas cajas del juego fueron añadidas de último momento para rellenar espacios vacíos en los mapas. A estas se le crearon variaciones como los TNT y Nitro, cajas que representan al juego hasta el día de hoy. - El juego era considerado muy difícil por desarrolladores, tanto así, que tuvieron que remover algunos niveles. Estos fueron lanzados como Lost Levels en la versión remasterizada. - El nombre original de Crash era WIlly y no era un Bandicoot (Peramelidae) era un Vombatidae. - La única razón por la que los niveles donde la piedra gigante te persigue existen, es para no desperdiciar el diseño de Crash y mostrar su cara y animaciones faciales. ¿Cuál es tu juego favorito de Crash Bandicoot?